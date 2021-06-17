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В Петербурге задержали торговца поддельными справками об отсутствии коронавируса. К нему выстроилась очередь

Сотрудники полиции задержали в Калининском районе Петербурга мужчину, торговавшего липовыми справками прямо из своей машины. Автомобиль был припаркован на Гражданском проспекте, внутри нашлось много интересного.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, в багажнике автомобиля были несколько коробок с бланками и печати на любой вкус. За определенную сумму желающие, например, могли мгновенно «излечиться» от коронавируса. Собеседник «Фонтанки» рассказал, что во время задержания к подозреваемому как раз выстроилась очередь из клиентов.

Герой этой истории уже был дважды судим за подделку документов. Решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела по той же статье УК РФ.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Dazdraperma
Ну почему сразу справки о отсутствии коронавируса? Зачем подозревать людей в самом страшном? Может быть, это была очередь за дипломами о верхнем образовании?
i224
Такие же справки можно взять в хеликсе и т.п., только подороже.
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