В Петербурге задержали торговца поддельными справками об отсутствии коронавируса. К нему выстроилась очередь

Сотрудники полиции задержали в Калининском районе Петербурга мужчину, торговавшего липовыми справками прямо из своей машины. Автомобиль был припаркован на Гражданском проспекте, внутри нашлось много интересного.



Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, в багажнике автомобиля были несколько коробок с бланками и печати на любой вкус. За определенную сумму желающие, например, могли мгновенно «излечиться» от коронавируса. Собеседник «Фонтанки» рассказал, что во время задержания к подозреваемому как раз выстроилась очередь из клиентов.