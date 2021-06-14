Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Петербург собирает болельщиков Чемпионата Европы-2020. Фанаты из Польши приехали в город накануне матча своей сборной с командой Словакии и — сразу в бар. Тренировались кричать «гооол!» на матче Голландии с Украиной, знакомились с любопытными россиянками, разбавляли пиво шампанским и пели песни. Проходящие мимо российские фанаты со значением косились на польских коллег, но обошлось. Корреспондент «Фонтанки» заглянул на огонёк.

Вечером 13 июня на шумной петербургской барной улице Рубинштейна припарковался автозак. Спустя несколько минут недалеко от Пяти углов вдоль тротуара начали выстраиваться стенкой полицейские. В толпе замаячили мужчины с нашивками «policja».



За последние месяцы Рубинштейна видела и убегающую от ОМОНа молодежь на акции протеста, и рейды по незаконным барам. Но тут всё же завсегдатаи напряглись. Выясняя, что же происходит, выдыхали: «А! Это поляков встречают, вместо хлеба с солью».

Польские фанаты почти 10 лет назад заработали себе подходящую репутацию. В 2012 году перед матчем сборных в центре Варшавы местные болельщики напали на колонну россиян — в ней проходили порядка 5 тыс. человек, в числе которых были и петербуржцы. В ходе нападения десятки человек получили ранения. Сотни болельщиков были арестованы. При этом власти Польши официально подтвердили, что зачинщиками драки стали именно местные любители футбола. В 2013 году уже финской полиции пришлось применить слезоточивый газ против футбольных болельщиков из Польши после матча в Вантаа.

В этот раз поляки приехали с миром, хотя и неожиданно: в Петербург перенесли игры, которые должны были пройти в Дублине и Бильбао. В баре «Моллис» они болели за голландцев, которые забивали Украине, поднимали бокалы за сборную и футбол. По дороге к Рубинштейна, как рассказал «Фонтанке» болельщик по имени Мариуш, пытались петь «Калинку-Малинку» и несколько футбольных песен, но тут, откуда ни возьмись, появилась польская полиция и на родном языке зашикала на фанатов, чтобы те не шумели. «В итоге пришлось петь почти шёпотом», — Мариуш показывает, как именно, и заодно приплясывает на улице возле бара. К разговору присоединяется болельщик из Минска, он только что познакомился с поляком, но плохо говорит по-английски: «Пожалуйста, переведите ему, скажите, что на Рубинштейна работают девочки, предлагают выпить, уводят в бар, а потом тебе выставляют счёт под сотню тысяч».

Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Двое польских болельщиков позади как раз знакомятся с девушками в коротких юбках, которые решили перекурить именно на этом пятачке то ли из любопытства, то ли с целью подцепить кого-нибудь из фанатов. За беседой уныло наблюдает женщина в форме из польской полиции. В Петербурге она впервые, хотя до этого уже была в России во время чемпионата мира. Она не выражает эмоций, но делится наблюдением: в Польше бы так не погуляли, в ресторанах разрешена лишь неполная посадка, за этим следят, да и ещё вот буквально на днях какие-то новые ограничения ввели. Возможно, именно такие мысли примерно в это же время посетили губернатора Петербурга Александра Беглова. В полночь пресс-служба Смольного сообщила о том, что он подписал новые коронавирусные ограничения: например, с 17 июня рестораны не будут работать по ночам — с 2 до 6 утра (видимо, наиболее опасное для распространения COVID-19 время).



автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Польская полиция, тем временем, прогуливается мимо бара Моллис (место сбора именно в этом заведении польскими фанатами было оговорено заранее), иногда подтрунивая над пошатывающимися соотечественниками. Российские правоохранители более серьёзны и в основном следят, чтобы наши гуляки не выходили за тротуар. Дружеские отношения у польских болельщиков с полицейскими сложились уже давно.



Друг Мариуша, покачиваясь, рассказывает: группа небольшая у полиции, путешествуют они вот таким образом за фанатами уже давно, иногда бывает, что в одном отеле останавливаются и пьют вместе кофе за завтраком.

Тепло отзываются и польские полицейские о своих подопечных. «Это мой второй раз в России, первый раз был во время Кубка [Мира], — говорит начальник группы с подходящей фамилией Добровольски. — Мы помогали российской полиции и нашим фанатам, как и сейчас. В основном помогаем с переводом, подсказываем, как соблюдать российские законы. Например, они могут быть очень громкими. Но вообще фанаты ведут себя нормально. Агрессивные польские хулиганы в Россию не поехали — испугались российских законов. Здесь порядки гораздо суровее, чем в большинстве европейских стран, фанаты боятся оказаться в тюрьме. Ну и, возможно, они боятся российских хулиганов». Словно нарочно, именно в этот момент мимо проходят несколько молодых людей со свастикой, смотрят на поляков, но не останавливаются.

К начальнику полицейской группы подходят фанаты и к чему-то радостно взывают. «Это он желает победы нашей команде завтра, — переводит Мариуш. — А вы желаете? Если победим, так гульнем!»



Делегация польской полиции и фанатов пробудет в Петербурге до конца июня. Помимо матча со Словакией, сборной предстоит здесь еще сыграть со Швецией.



Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»