Сделай сам: 7 рецептов летних холодных супов (окрошки среди них нет)

Нельзя просто взять и нарубить таз окрошки — в мире есть десятки других рецептов вкусных летних супов. Рассказываем только малую часть того, что можно приготовить уже сегодня.
Йогуртовый суп
По вкусу напоминает таратор — аналог окрошки в Болгарии и Северной Македонии. Только болгары делают свой суп на кислом молоке, мы же предлагаем сжалиться над желудком и добавить жидкий йогурт.
Нам понадобится:
йогурт натуральный — 1 л;
вода — 1 стакан;
помидоры — 0,5 кг;
огурец — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
базилик, соль, перец — по вкусу;
гренки — по желанию.
Помидоры ошпариваем кипятком и режем крупными кубиками, измельчаем их в блендере вместе с базиликом и чесноком. Огурец натираем на средней терке, добавляем в наше пюре. Всё смешиваем с йогуртом и водой, украшаем гренками и зеленью. Можно подавать!
Неокрошка на кефире
На этот суп нам понадобится минимум продуктов и еще меньше свободного времени:
редька зеленая — 2 шт.;
огурец — 2 шт.;
кефир — 0,5 л;
чеснок — 2 зубчика;
зелень (укроп, петрушка, кинза — всё, что вам понравится);
соль и перец — по вкусу.
Кефир разливаем в два стакана поровну, чистим редьку и огурец. Овощи трем на мелкой терке, добавляем стакан кефира, солим и перчим.
Дальше в блендер отправляем всю зелень и чеснок, измельчаем и замешиваем со вторым стаканом кефира. Подаем как инь и ян, а во время еды не стесняемся смешивать.
Суп из щавеля
Не просто зеленый суп! А составной, на две основы: снизу — картофельное пюре, а сверху — нежный щавелевый крем. Готовится быстро и несложно. Нам понадобится:
перепелиные яйца — 10–12 шт.;
лук-порей — 2 стебля с белыми корешками;
сливочное масло — 30 г;
картофель — 0,4 кг;
щавель — 150 г;
вода или бульон — 1 л;
сливки 33% — 100 мл;
оливковое масло — 2 столовые ложки;
соль и перец — по вкусу.
Яйца кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой, доводим до кипения. Варим
Стебли порея промываем и режем. Растапливаем в кастрюле сливочное масло и томим лук на слабом огне до появления золотистого цвета. Картофель моем, чистим, режем кубиками и добавляем к порею. Жарим еще
Далее снимаем кастрюлю с огня, овощи в ней доводим блендером до состояния пюре.
В другой кастрюле кипятим воду, опускаем в нее
Суп готов, осталось его подать. Для этого в тарелку сначала наливаем картофельный суп-пюре, а сверху — несколько ложек крема из щавеля. Украшаем порезанными на половинки перепелиными яйцами. Готово!
Гаспачо
Попсово, но очень вкусно. Суп жгучий, как испанская коррида, ароматный и яркий — идеально для летнего ужина или даже обеда.
На приготовление уйдет чуть меньше часа, из продуктов понадобится:
помидоры — 0,5 кг;
огурцы — 0,3 кг;
болгарский перец — 0,3 кг;
лук репчатый — 1 шт.;
лимон — 1 шт.;
томатный сок — 0,5 л;
оливковое масло — 100 мл;
винный уксус, соль и перец — по вкусу.
Ошпариваем помидоры кипятком, чтобы легко снять с них кожицу, режем крупными кубиками. Перец чистим от семян и тоже режем кубиками. Заливаем овощи томатным соком, крошим чеснок и лук, всё это перемешиваем в блендере. Получившуюся кашицу заправляем оливковым маслом, выжимаем сок лимона. Можно добавить три чайные ложки винного уксуса, солить и перчить — по вкусу.
Гаспачо нужно настояться пару часов, перед подачей покрошите в суп огурец и украсьте тарелку. К нему в компанию можно порубить свежий редис — будет оригинально и не менее вкусно.
Клубничный гаспачо
А это рецепт гаспачо для продвинутых кулинаров. С готовкой придется заморочиться — одно клубничное конфи чего стоит! Но результат вас определенно порадует.
Нам понадобится:
сладкий красный перец — 0,2 кг;
сладкий зеленый перец — 0,2 кг;
томатный сок — 6 столовых ложек;
клубника — 0,3 кг;
огурцы — 0,2 кг;
хлеб зерновой — 0,2 кг;
чеснок — 2 зубчика;
оливковое масло — 2 столовые ложки;
тимьян — 2 веточки;
винный уксус, соль — по вкусу.
С хлеба срезаем корку, булку режем кубиками по два сантиметра. Кубики делим на две части, первую убираем — она нам пригодится чуть позже. Вторую жарим на оливковом масле с чесноком и тимьяном до появления золотистой корочки.
Далее кубиками режем огурцы, перцы, клубнику и чеснок. Смешиваем их с обжаренным хлебом и остатками масла. Добавляем томатный сок, винный уксус и соль. Отправляем мариноваться
В это время займемся гренками и клубничным конфи. Кубики хлеба обжариваем на масле и чесноке до золотистой корочки, снимаем и перекладываем на бумажное полотенце — пусть впитает лишнее масло. Разогреваем духовку
Важный момент: конфи будет идеальным, если приготовить его за пару дней до того, как соберетесь есть гаспачо. А всё это время оно будет отлично храниться в холодильнике в обычном пластиковом контейнере.
Охлажденный гаспачо разливаем по тарелкам, украшаем ягодами, гренками, зеленью. И едим.
Свекольник
Сначала этот суп придется сварить, а потом остудить. Нам понадобится:
свекла — 3 шт.;
огурец — 1 шт.;
говядина — 0,3 кг;
яйцо (желток) — 1 шт.;
зелень — любая, по вкусу;
соль, перец, уксус — по вкусу.
Свеклу чистим и режем соломкой, отвариваем до готовности. Остужаем, добавляем соль, сахар, уксус или лимонную кислоту (на ваш вкус). Оставляем мариноваться на час. Параллельно можно вскипятить воду и оставить ее остужаться.
Далее отвариваем мясо, режем его соломкой. Зелень перетираем с яичным желтком, добавляем нарезанный соломкой огурец. В свекольный маринад добавляем говядину, огурец и заливаем остуженной водой. Суп готов! Можно есть его с хлебом или как литовцы — вприкуску с вареным картофелем.
Огуречно-имбирный суп
Для приготовления этого супа нам понадобится:
огурцы — 1 кг;
свежий корень имбиря — 3 см;
чеснок — 1 зубчик;
петрушка — 1 пучок;
базилик — 1 пучок;
кокосовое молоко — 200 мл;
лед — горсть или две;
соль, перец, зеленый табаско — по вкусу.
Имбирь и чеснок чистим, отправляем в блендер, огурцы режем средними дольками и тоже отправляем в блендер. К ним добавляем порубленную петрушку и базилик, солим-перчим и начинаем измельчать. Сначала на небольшой мощности, а когда смесь будет достаточно однородной, добавляем кокосовое молоко, лед и взбиваем до полной готовности.
Подаем сразу же, по желанию украшаем суп табаско, можно зеленью. Вприкуску подойдут кукурузные чипсы начос или картофельные чипсы.