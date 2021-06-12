Сделай сам: 7 рецептов летних холодных супов (окрошки среди них нет)

Не просто зеленый суп! А составной, на две основы: снизу — картофельное пюре, а сверху — нежный щавелевый крем. Готовится быстро и несложно. Нам понадобится:

перепелиные яйца — 10–12 шт.;

лук-порей — 2 стебля с белыми корешками;

сливочное масло — 30 г;

картофель — 0,4 кг;

щавель — 150 г;

вода или бульон — 1 л;

сливки 33% — 100 мл;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

соль и перец — по вкусу.

Яйца кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой, доводим до кипения. Варим 5 минут , затем охлаждаем проточной водой.

Стебли порея промываем и режем. Растапливаем в кастрюле сливочное масло и томим лук на слабом огне до появления золотистого цвета. Картофель моем, чистим, режем кубиками и добавляем к порею. Жарим еще 5 минут . Далее вливаем в кастрюлю воду или бульон (что вам больше по вкусу) и доводим до кипения. Варим на слабом огне еще 20 минут .

Далее снимаем кастрюлю с огня, овощи в ней доводим блендером до состояния пюре.

В другой кастрюле кипятим воду, опускаем в нее на 30 секунд щавель и сразу перекладываем его в ледяную воду еще на минуту. Даем щавелю обсохнуть, отправляем его в блендер со сливками и оливковым маслом и пюрируем. Солим-перчим по вкусу.

Суп готов, осталось его подать. Для этого в тарелку сначала наливаем картофельный суп-пюре, а сверху — несколько ложек крема из щавеля. Украшаем порезанными на половинки перепелиными яйцами. Готово!