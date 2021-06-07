Необычным способом вернули в дикую природу спасённых в Петербурге ластоногих. Четырех нерп, которые проходили реабилитацию в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, отпустили в «свободное плавание» с аппарели корабля Балтийского флота. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба «Водоканала».

Группа выпускников направилась в удаленную от портов часть акватории Финского залива, комфортную для жизни тюленей.

