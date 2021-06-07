Необычным способом вернули в дикую природу спасённых в Петербурге ластоногих. Четырех нерп, которые проходили реабилитацию в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, отпустили в «свободное плавание» с аппарели корабля Балтийского флота. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба «Водоканала».
Группа выпускников направилась в удаленную от портов часть акватории Финского залива, комфортную для жизни тюленей.
«На этот раз на волю отправилась самка тюленя из Соснового Бора по имени Сосновка, самцы Демид и Ласковый, найденные у демидовской батареи в Кронштадте и на Ласковом пляже, а также тюлененок Петон, найденный на территории одноименного завода», — рассказали в организации.
Все четверо пациентов попали в Фонд друзей балтийской нерпы в тяжелом состоянии. «Специалистам пришлось буквально биться за их жизни. Животные прошли через операции, медикаментозное лечение, а потом долго набирали вес — с 14 кг им предстояло поправиться для допустимых для самостоятельной жизни 40 кг», — отмечают в компании.