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Задержан предполагаемый соучастник убийства любовников в Петербурге. Его брата всё ещё ищут

Полиция Петербурга задержала одного из подозреваемых в двойном убийстве

Задержан предполагаемый соучастник двойного убийства в Петербурге. Закопанные тела мужчины и женщины нашли в разных районах города.

О задержании 28-летнего мужчины сообщает Следственный комитет Петербурга 29 мая. По версии следствия, приезжий из Таджикистана вместе с братом убили земляка, труп закопали в лесу у железнодорожных путей на 1-й Утиной улице. Мужчину задушили, связали верёвкой тело до позы эмбриона.

На следующий день братья расправились с уроженкой Средней Азии. Её нашли закопанной по шею в 500 метрах от Коннолахтинской дороги в Юнтолово.

По данным «Фонтанки», погибших связывали романтические отношения. Бывший любовник женщины давал в долг деньги её новому партнёру. Разросшийся долг и привёл к смертельному конфликту.

Задержанного мужчину ожидает арест. Его брат, который и помогал паре финансово, объявлен в федеральный розыск.

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Комментарии (2)

Андрей Ник
ммм
Ivan Ivanovich
Да и хрен с ними. Проблемы гастаров титульную нацию не волнуэ
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