Задержан предполагаемый соучастник убийства любовников в Петербурге. Его брата всё ещё ищут

О задержании 28-летнего мужчины сообщает Следственный комитет Петербурга 29 мая. По версии следствия, приезжий из Таджикистана вместе с братом убили земляка, труп закопали в лесу у железнодорожных путей на 1-й Утиной улице. Мужчину задушили, связали верёвкой тело до позы эмбриона.



На следующий день братья расправились с уроженкой Средней Азии. Её нашли закопанной по шею в 500 метрах от Коннолахтинской дороги в Юнтолово.

По данным «Фонтанки», погибших связывали романтические отношения. Бывший любовник женщины давал в долг деньги её новому партнёру. Разросшийся долг и привёл к смертельному конфликту.