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На севере Петербурга нашли закопанного иностранца. Он был в одних трусах и связан веревкой

Уголовный розыск нашел могилу убитого гражданина Узбекистана, которого ищут с января этого года

Поиск пропавшего в начале 2021 года трудового мигранта привел уголовный розыск Выборгского района в лесок у железной дороги на 1-й Утиной улице.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 27 мая, около четырех дня накануне в полицию Приморского района поступило сообщение от коллег из УгРо Выборгского района. Они выясняли местонахождение 24-летнего гражданина Узбекистана, о пропаже которого его земляки заявили в январе 2021 года. По предварительной информации, мужчина стал жертвой разборок с другими мигрантами, что и привело к его смерти. Молодой человек, который работал на предприятии по производству пластиковых изделий, был задушен, связан веревкой и закопан в лесочке у дома 1 по 1-й Утиной улице. Преступление произошло предположительно в декабре прошлого года.

Тело мужчины, который был в одних черных трусах, выкопали и направили на экспертизу в морг.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В нем, как говорят, есть подозреваемые.

«Фонтанка» писала, что за месяц до смерти трудового мигранта в лесополосе Курортного района нашли тело уроженки Средней Азии. Она была избита, также задушена и закопана в сидячем положении так, что была видна лишь верхняя часть тела. Убийцу женщины до сих пор не задержали.

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Комментарии (3)

aaignat
Отличный способ утилизации
_Igor_
"Она была избита, также задушена и закопана по пояс".
В материале от 16.11.2020 09:47 читаем: "Личность женщины, которую нашли закопанной по шею в Юнтоловском заказнике, до сих пор не установлена".
Дорогая редакция, по что в итоге закопали?
264934931
Целый - убийца не местный
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