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Стала известна причина смерти женщины, которую нашли закопанной по шею в Юнтолово

Установлена причина смерти женщины, погребенной по шею в землю в Юнтолово. Стало очевидно, что это убийство.

Источники, близкие к следствию, сообщили «Фонтанке» 17 ноября, что основной причиной смерти женщины, личность которой до сих пор не установлена, стало удушение.

При этом пока не понятно, душили ли её до того, как закопали по шею, или после.

По предварительной информации, до момента смерти женщина была избита. Следы ударов на голове, предположительно, появились после её гибели.

Полиция и следствие продолжают работу по выяснению того, кто напал и закопал женщину в Юнтолово. О ней пока известно, что на вид ей 40–45 лет, предположительно, она уроженка Средней Азии.

Сообщение о страшной находке в лесопарке на территории Курортного района поступило в полицию днем в воскресенье. Заявитель увидел голову и предположил, что имеет место расчленение. Но прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов быстро выяснили, что тело находится в земле.

Само место обнаружения погибшей пользуется у местных жителей дурной славой.

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Комментарии (11)

ZapadЭnka
Найдут ее сожителя - найдут убийцу. У нас уже ввели обязательную дактилоскопию для всех въезжающих гастарбайтеров?
DimDimych
А до этого не было очевидно, что это убийство? Рассматривалась версия, что она сама себя закопала?
Kent_5e4ce28898395
А были сомнения что это убийство? Женщины часто закапывают себя по шею в Юнтолово?
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