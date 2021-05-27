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Один долг утянул в могилу двоих. Полиция Петербурга нашла связь между закопанными в разных районах мужчиной и женщиной

Убийства мужчины и женщины, тела которых нашли с разницей в полгода в Петербурге, оказались связаны

Пугающая история с закопанной по шею женщиной в Курортном районе получила не менее пугающее продолжение.

Как писала «Фонтанка» 27 мая, накануне сотрудники полиции Выборгского района вынуждены были закрыть разыскное дело от января 2021 года. Они больше четырёх месяцев искали 24-летнего трудового мигранта из Узбекистана, а нашли его могилу в лесу у железнодорожных путей на 1-ой Утиной улице. Мужчину задушили, связали верёвкой тело до позы эмбриона и закопали.

По данным нашего издания, убили молодого человека не в январе, а в середине осени прошлого года незадолго до 15 ноября, когда задушенной и закопанной в лесу рядом с Юнтолово нашли уроженку Средней Азии, на вид лет 30–40. И между убийствами есть связь.

Как стало известно «Фонтанке», погибшие были любовниками. До встречи с парнем у женщины были продолжительные отношения с другим земляком. После расставания они остались в настолько неплохих отношениях, что он ссужал деньги ее новому мужу. Последний то ли не спешил, то ли не мог возвращать долги вовремя — скопилась приличная сумма. Когда «заём» стал уже совсем неприличного размера, состоялся конфликтный разговор, который закончился смертью и безымянной могилой для молодого человека. О произошедшем узнала женщина, но в полицию не пошла — не принято такое поведение среди иностранцев-трудяг из Средней Азии (даже о пропаже мужчины было заявлено лишь пару месяцев спустя). Она несколько раз заводила разговоры с бывшим гражданским мужем о случившемся и в итоге, предполагают в правоохранительных органах, он решил избавиться от свидетеля тем же способом, что и от должника.

Подозреваемый уже установлен сотрудниками полиции. Однако задержанию препятствует его отъезд за границу и карантинные геополитические ограничения.

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Комментарии (8)

MuCephei_88
Сразу видно, что не местные работали - здесь целиком не принято.
Гражданкa
сколько же у нас глухих закоулков!
Антон Павлов
Так много вопросов, что и не знаешь с какого начать.
Либо с того, как зовут того соглядатая, который рядом с предполагаемым душегубом ходил и всё, наблюдал, а потом сообщил в органы, что те так уверены в личности убийца, либо с непонятной логики карантинных ограничений, которые получается не должны были препятствовать его отъезду или же не должны препятствовать его возвращению.
Я так понимаю в идеале будет конструкция, что подозреваемый умрёт на родине.
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