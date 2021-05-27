Один долг утянул в могилу двоих. Полиция Петербурга нашла связь между закопанными в разных районах мужчиной и женщиной

По данным нашего издания, убили молодого человека не в январе, а в середине осени прошлого года незадолго до 15 ноября, когда задушенной и закопанной в лесу рядом с Юнтолово нашли уроженку Средней Азии, на вид лет 30–40. И между убийствами есть связь.

Как писала «Фонтанка» 27 мая, накануне сотрудники полиции Выборгского района вынуждены были закрыть разыскное дело от января 2021 года. Они больше четырёх месяцев искали 24-летнего трудового мигранта из Узбекистана, а нашли его могилу в лесу у железнодорожных путей на 1-ой Утиной улице. Мужчину задушили, связали верёвкой тело до позы эмбриона и закопали .

Как стало известно «Фонтанке», погибшие были любовниками. До встречи с парнем у женщины были продолжительные отношения с другим земляком. После расставания они остались в настолько неплохих отношениях, что он ссужал деньги ее новому мужу. Последний то ли не спешил, то ли не мог возвращать долги вовремя — скопилась приличная сумма. Когда «заём» стал уже совсем неприличного размера, состоялся конфликтный разговор, который закончился смертью и безымянной могилой для молодого человека. О произошедшем узнала женщина, но в полицию не пошла — не принято такое поведение среди иностранцев-трудяг из Средней Азии (даже о пропаже мужчины было заявлено лишь пару месяцев спустя). Она несколько раз заводила разговоры с бывшим гражданским мужем о случившемся и в итоге, предполагают в правоохранительных органах, он решил избавиться от свидетеля тем же способом, что и от должника.



Подозреваемый уже установлен сотрудниками полиции. Однако задержанию препятствует его отъезд за границу и карантинные геополитические ограничения.

