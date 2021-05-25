Вместо лыж и покрышек. Балкон в современной новостройке как отражение времени

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При этом из-за вынужденной самоизоляции люди стали чаще интересоваться квартирами с балконами, несмотря на то, что в их утепление, дизайн и содержание надо вкладываться. Теперь здесь занимаются спортом, организуют кабинеты, мастерские или зимние сады.

Второе дыхание

С точки зрения потребительного спроса балконы — это важная составляющая при выборе жилья, как показывает практика продаж компании «Главстрой Санкт-Петербург», около 90% клиентов хотят иметь балконы в своих квартирах.

— Нет каких-либо нормативов или рекомендаций, каким должен быть правильный балкон по площади или форме, — говорит Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург». — А вот относительно внешнего вида балконов и лоджий уже можно говорить об определенных стандартах: практически во всех петербургских новостройках они застеклены самим застройщиком. Речь может идти о панорамном или частичном остеклении, но выполненном в едином стиле.



Лоджии или балконы — критичного различия с точки зрении эксплуатации для покупателя нет, считает управляющий директор Центра инвестиций в недвижимость Becar Asset Managment Катерина Соболева. По ее словам, на первичном рынке отличаются только коэффициенты для расчета площади: для лоджий — 0,5, для балконов — 0,3.

— В проектах встречаются следующие варианты: лоджии, балконы, террасы, французские балконы, — пояснила она. — Иногда в одной квартире есть и лоджия, и балкон или, например, и лоджия, и терраса. Сейчас лоджии и балконы в 99% случаев остеклены. Они отличаются по размеру — от 1,5 кв. м (бывает и меньше, но редко) и до 9–10 кв. м (тоже бывает и больше, но реже).

В кварталах ГК «Ленстройтрест» большинство квартир с лоджией или балконом, часть из которых в ширину более двух метров, также есть квартиры с террасами на первом или последнем этажах метражом от 3 до 48 кв. м. Такое предложение дает возможности организовать дополнительное уютное пространство для встреч с друзьями и общением с семьей. В домах класса комфорт балконы и лоджии, как правило, небольшие — около 2–3 кв. м, рассказывает Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». В проектах высокой категории такие помещения обычно более просторные, особенно в видовых квартирах. Наиболее распространены балконы и лоджии прямоугольной формы, они считаются самыми практичными и удобными.



Популярность балконов и лоджий обычно коррелирует с метражом жилья, отмечают специалисты ГК «ПСК». Чем оно меньше, тем более популярны лоджии. Вполне логично, так как это дополнительное пространство для хранения, возможность обустройства рабочей зоны и даже потенциал для увеличения жилплощади посредством утепления лоджии.

В ГК «ПСК» отмечают, что размеры балконов не имеют критического значения — нельзя сказать, что, например, балконы меньше 3 кв. м никому не нужны. пределяющим фактором является планировка, в которой балкона может и не быть, а может быть сразу два или в сочетании с лоджией. Большое значение имеет и расположение балкона относительно локальной розы ветров. Если фасад постоянно обдувается ветром, например с открытого пространства или внутриквартальным сквозняком, то частое нахождение на балконе будет едва ли возможно. Если повезло выбрать «тихую» сторону и более солнечную, то даже открытый балкон вполне актуален. Но, конечно, по функциональности он проиграет лоджии.

— Компания «КВС» чаще проектирует в своих домах лоджии, а не балконы, — рассказывает Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС». — Во-первых, это позволяет получить красивый ровный фасад без лишних выступающих элементов. Во-вторых, лоджии теплее балконов, так как имеют всего одну наружную стенку. В условиях прохладного петербургского климата такие помещения более удобны и функциональны.



Кладовка или уютное местечко

Обычно балконы используются в качестве мест для хранения, комментирует пресс-служба «Группы ЛСР». Для этого жильцы нередко присоединяют балкон к комнате и делают утепление.

— Такие изменения зачастую не только незаконны, но и опасны — нарушается конструкция здания, происходит смещение «точки росы», могут начаться протечки, говорят представители компании. Они напоминают, что такое вмешательство приводит к тому, что дом «слетает» с гарантии.

Более того, в нашем петербуржском климате использовать балконы как место, где можно выпить кофе и подышать свежим воздухом, получается крайне редко. В городе затяжные зима и осень, и довольно прохладные весна и лето. Поэтому сегодня появляется все больше вариантов планировок без балкона — например, с кладовыми для хранения вещей.

Ян Фельдман отметил, что относительно эксплуатации балконов есть четкий свод правил для жителей. Например, остекление балкона обязательно нужно согласовывать с УК.

— При заселении в наши кварталы собственники получают инструкцию по эксплуатации помещения, в которой в том числе описано, как обращаться с балконом, как правильно его содержать, даны рекомендации по действиям, которые позволят избежать образования конденсата, — продолжил он. — Также в инструкции прописан перечень недопустимых действий, перечислены гарантийные случаи, с которыми можно обращаться к застройщику, неисправности, за устранение которых отвечает УК, и случаи, за которые полностью отвечает собственник.



В целом, по словам Фельдмана, на функциональное назначение балкона влияют личные предпочтения покупателей. Всё меньше людей используют его для хранения вещей, большинство эксплуатируют пространство более полезно и интересно, например устанавливают домашний тренажер или журнальный столик с креслом для отдыха.

— Разные покупатели используют балконы по-разному, — говорит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Если площадь жилья небольшая, то зачастую клиенты хранят на балконе велосипеды, шины, лыжи и прочее. Но, к примеру, у Setl Group в большинстве жилых комплексов есть кладовые, в которых можно хранить всё необходимое, а балкон использовать как место для отдыха.

— На функциональное назначение балкона чаще всего влияют личные предпочтения людей, — отметил Дмитрий Ефремов. — Кто-то хранит здесь вещи, велосипеды, лыжи, другие стараются увеличить жилое пространство, включая балкон в пространство кухни или комнаты. Часть покупателей рассматривает балкон или лоджию как место для отдыха, где можно поставить шезлонг и почитать книгу, или, наоборот, устраивают на балконе рабочее место.



— Сегодня балконы и лоджии все реже воспринимаются как места для хранения вещей: люди стремятся организовать в этих помещениях лаундж-зоны или небольшие кабинеты, — соглашается Анжелика Альшаева. — Частично это объясняется тем, что во многих современных домах запроектированы кладовые на первых или цокольных этажах.

По словам Катерины Соболевой, покупатели всё же чаще всего стараются грамотно использовать пространство балконов — обустраивают там системы хранения или зоны отдыха. По ее мнению, если до сих пор можно встретить «захламленные» балконы, то это скорее исключение. В последнее время покупатели все чаще сносят стену между балконом и кухней или комнатой, тем самым увеличивая жилую площадь. Однако при внесении технических изменений важно обращаться к специалистам — следить за остеклением и утеплением балкона или лоджии.

С балконом, лоджией или без?

Современная квартирография все чаще предполагает в квартирах кладовые и гардеробные, так что балконы и лоджии начинают воспринимать именно как места для отдыха, которые не стремятся захламлять.



С другой стороны, квартиры без балконов — современный тренд, к которому все чаще прибегают архитекторы, отмечают в «Группе ЛСР», как минимум, потому что захламленный балкон портит внешний вид здания. Но также и из соображений безопасности: зачастую пожары в новостройках возникают из-за непотушенной на балконе сигареты, окурка, который если не принадлежит хозяину помещения, то «прилетел» от соседа сверху. Приобретая квартиру без балкона, человек экономит деньги, отказываясь от покупки квадратных метров, которые он практически не использует.

С другой стороны, у квартир с балконами есть свои преимущества. Некоторые жильцы превращают лоджии в небольшой зимний сад или прогулочную площадку, куда можно выкатить детскую коляску во время низкой температуры наружного воздуха. В некоторых проектах «Группы ЛСР» предусмотрены квартиры с утепленными лоджиями — здесь можно обустроить небольшой спортзал или рабочий кабинет.

Балконы как зоны хранения всего подряд постепенно уходят в прошлое, отмечают в ГК «ПСК». Это связано с тем, что у современных покупателей в целом нет такой тяги к накоплению вещей, как у старших поколений. Поэтому на балконах все чаще можно увидеть просто столик и пару стульев. Сейчас предпочтение отдается остекленным балконам. В норму стало входить безрамное остекление, так что в будущем принимать новые «балконные амнистии», скорее всего, не потребуется. Кроме того, остекленный балкон повышает акустический комфорт в квартире и служит дополнительной теплоизоляцией. Эффект есть, даже если остекление холодное.

Есть тренд на оснащение балкона как уличной части квартиры — подготовки под функциональное использование, отметили в компании. Это розетки и светильники, что еще несколько лет назад почти не встречалось. Вывод электричества упрощает и любой последующий «апгрейд» балкона, как, например, устройство теплого пола, подытожили в «ПСК»

В современных новостройках встречаются как балконы, так и лоджии, но бывает и так, что балконы и лоджии представлены в одном проекте в разных секциях зданий, отмечает Ольга Трошева. Сегодня на рынке довольно много интересных опций, связанных с балконами. У Setl Group это, к примеру, большие балконы с возможностью обустроить зимний сад — они располагаются между секциями одного здания и остеклены с двух боковых сторон. Также пользуются популярностью видовые проекты с террасами, с которых откроются красивейшие виды, хотя, безусловно, это встречается в проектах высокоценовых сегментов.

— В жилых комплексах в скандинавском стиле, стилях хай-тек и минимализм часто проектируют лоджии, — дополнила Трошева. — Это объясняется особенностями самих проектов, когда по задумке архитектора плоскость остекленных лоджий является словно бы продолжением плоскости стен, что создает гармоничную и одновременно минималистичную архитектурную композицию.

— Обе опции сегодня представлены в петербургских новостройках в разных категориях недвижимости. После пандемии запрос со стороны покупателей на такие помещения увеличился, — добавил Ян Фельдман. — Если раньше в новостройках часто встречались квартиры с неостекленными балконами и лоджиями, то теперь в большинстве проектов предусмотрено единое остекление.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»

