Вокалист победившей на «Евровидении» группы Måneskin не употреблял наркотики

Музыканты итальянской группы Måneskin, победившей на Евровидении, не употребляли наркотики, говорится в заявлении Европейского вещательного союза. Сообщение организации о том, что солист коллектива добровольно сдал тест, но в его крови не нашли запрещённых веществ, 24 мая приводит Metro.



Слухи о том, что музыканты могли употреблять наркотики во время ожидания в так называемой «Зелёной комнате» на «Евровидении», где на конкурсе сидят музыканты, распространились из-за эпизода в трансляции конкурса. На одном из моментов видно, как солист Дамиано Давид наклоняется к столу, а затем резко отстраняется от него.