Вокалист победившей на «Евровидении» группы Måneskin не употреблял наркотики

Музыканты итальянской группы Måneskin, победившей на Евровидении, не употребляли наркотики, говорится в заявлении Европейского вещательного союза. Сообщение организации о том, что солист коллектива добровольно сдал тест, но в его крови не нашли запрещённых веществ, 24 мая приводит Metro.
Слухи о том, что музыканты могли употреблять наркотики во время ожидания в так называемой «Зелёной комнате» на «Евровидении», где на конкурсе сидят музыканты, распространились из-за эпизода в трансляции конкурса. На одном из моментов видно, как солист Дамиано Давид наклоняется к столу, а затем резко отстраняется от него.
О том, что ни один из певцов не принимал запрещённые вещества группа заявила сразу после смотра. На пресс-конференции солист пояснил, что просто собирал осколки разбившегося стакана. Проверку организовали до возвращения коллектива на родину.
Напомним, рокеры из Италии победили в Роттердаме с песней Zitti E Buoni. На втором месте по итогам смотра оказалась французская певица Барбара Прави с композицией Voilá, на третьем — Швейцария, которую представлял певец Gjon’s Tears. Манижа оказалась девятой.