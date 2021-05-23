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Послушайте, что пел победитель «Евровидения»: это признали лучшей песней года

Сегодня ночью стал известен победитель конкурса «Евровидение». Это — итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Финал прошёл на арене Ahoy в Роттердаме.

Послушайте, что станет литься в теплую погоду чуть ли не из каждого второго окна:

Автор: Eurovision Song Contest/YouTube

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Комментарии (29)

Обломов
Опять гитары забыли подключить...
Pilat
А когда он упал на сцену он прокричал - Сочи Ура!!!???
Но конечно, судя по всему мы больше никогда от этого конкурса не получим что то типа АББА....одни фрики.
172185222
Ну так нормальная песня, только она, по-моему, заурядная достаточно. Ничего особенного в ней нет, остальные наверно ещё более заурядные - не слушал и не собираюсь
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