Сегодня ночью стал известен победитель конкурса «Евровидение». Это — итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Финал прошёл на арене Ahoy в Роттердаме.



Послушайте, что станет литься в теплую погоду чуть ли не из каждого второго окна: