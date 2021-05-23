Солист итальянской группы Mаneskin во время празднования победы на Евровидении-2021 порвал штаны.
Видео опубликовал 23 мая официальный аккаунт конкурса в Twitter. Музыканты радуются и кричат, солист Давид Дамиано прыгает по сцене. В какой-то момент басистка группы Виктория Де Анжелис замечает дыру в штанах Дамиано. «О, твои штаны порвались», — говорит она.
🇮🇹@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021
Кроме того, Давида Дамиано заподозрили в приёме наркотиков, передаёт РИА Новости. На кадрах видно, как во время выступления музыкантов из других стран он наклоняется к столу. На пресс-конференции Дамиано оправдался: он сказал, что собирал осколки стакана, разбитого гитаристом группы, а вовсе не употреблял наркотики.
Confirmadísimo: el de Italia se ha metido una clencha delante de toda Europa #Eurovision pic.twitter.com/I6tI4Nu8zZ— David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) May 22, 2021
Напомним, итальянцы выиграли финал международного песенного конкурса «Евровидение» на арене Ahoy в Роттердаме вечером 22 мая. Послушайте песню, за которую им присудили первое место. Манижа, представляющая Россию, заняла девятое место.