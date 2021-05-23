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Победитель «Евровидения» странно наклонился над столом и порвал штаны прямо на сцене

Солист группы Mаneskin опроверг подозрения в преступлении

Солист итальянской группы Mаneskin во время празднования победы на Евровидении-2021 порвал штаны.

Видео опубликовал 23 мая официальный аккаунт конкурса в Twitter. Музыканты радуются и кричат, солист Давид Дамиано прыгает по сцене. В какой-то момент басистка группы Виктория Де Анжелис замечает дыру в штанах Дамиано. «О, твои штаны порвались», — говорит она.

Кроме того, Давида Дамиано заподозрили в приёме наркотиков, передаёт РИА Новости. На кадрах видно, как во время выступления музыкантов из других стран он наклоняется к столу. На пресс-конференции Дамиано оправдался: он сказал, что собирал осколки стакана, разбитого гитаристом группы, а вовсе не употреблял наркотики.

Напомним, итальянцы выиграли финал международного песенного конкурса «Евровидение» на арене Ahoy в Роттердаме вечером 22 мая. Послушайте песню, за которую им присудили первое место. Манижа, представляющая Россию, заняла девятое место.

Måneskin — итальянская рок-группа, состоящую из вокалиста Дамиано Давида, басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале «Сан-Ремо» с песней Zitti e buoni, которую и представили на «Евровидении».

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