Авиакомпания из Латвии отказалась летать над Белоруссией

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic отказалась выполнять полёты над территорией Белоруссии после инцидента с самолётом компании Ryanair, вынужденно совершившим посадку в аэропорту Минска с помощью истребителя. Об отказе авиаперевозчика летать над Белоруссией заявил министр сообщений Латвии Талис Линкайтс.



«Авиакомпания AirBaltic приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов», — цитирует латвийского министра 24 мая РИА Новости. Линкайтс также добавил, что это решение связано с вопросами безопасности воздушных судов.

