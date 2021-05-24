Авиакомпания из Латвии отказалась летать над Белоруссией

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic отказалась выполнять полёты над территорией Белоруссии после инцидента с самолётом компании Ryanair, вынужденно совершившим посадку в аэропорту Минска с помощью истребителя. Об отказе авиаперевозчика летать над Белоруссией заявил министр сообщений Латвии Талис Линкайтс.
«Авиакомпания AirBaltic приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов», — цитирует латвийского министра 24 мая РИА Новости. Линкайтс также добавил, что это решение связано с вопросами безопасности воздушных судов.
Ранее «Фонтанка» писала, что рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».
После этого в США и Евросоюзе предложили запретить любые полёты над Белоруссией.
Подробнее о том, что произошло в небе над Белоруссией, — в материале «Фонтанки».