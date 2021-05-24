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Авиакомпания из Латвии отказалась летать над Белоруссией

От полётов над территорией Белоруссии отказался латвийский авиаперевозчик AirBaltic

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic отказалась выполнять полёты над территорией Белоруссии после инцидента с самолётом компании Ryanair, вынужденно совершившим посадку в аэропорту Минска с помощью истребителя. Об отказе авиаперевозчика летать над Белоруссией заявил министр сообщений Латвии Талис Линкайтс.

«Авиакомпания AirBaltic приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов», — цитирует латвийского министра 24 мая РИА Новости. Линкайтс также добавил, что это решение связано с вопросами безопасности воздушных судов.

Ранее «Фонтанка» писала, что рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

После этого в США и Евросоюзе предложили запретить любые полёты над Белоруссией.

Подробнее о том, что произошло в небе над Белоруссией, — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (36)

265880563
Прибалты получили то что заслужили .
Лилия Михайлова
Воздух чище будет
Arkos
Вспоминается как Америкосы Сноудена ловили.. Аж дипломатический самолет в европе принудили совершить посадку. Вроде как обошлось без последствий. Почему ?
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