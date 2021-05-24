В США и Евросоюзе предложили запретить любые полёты над Белоруссией

Глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес вместе с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании выступил с заявлением по поводу инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и призвал запретить любые полёты над территорией Белоруссии.



Как сообщает 24 мая РИА Новости, пресс-служба Менендеса выступила по этому поводу со следующим заявлением: «Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) незамедлительно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для авиации». Также законодатели призывают приостановить членство Белоруссии в ICAO и «запретить все полёты над Белоруссией, включая полёты в страну и из неё» до тех пор, пока не состоится расследование.

