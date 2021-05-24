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В США и Евросоюзе предложили запретить любые полёты над Белоруссией

Странам НАТО и ЕС рекомендовано ввести санкции против Белоруссии после задержания Романа Протасевича

Глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес вместе с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании выступил с заявлением по поводу инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и призвал запретить любые полёты над территорией Белоруссии.

Как сообщает 24 мая РИА Новости, пресс-служба Менендеса выступила по этому поводу со следующим заявлением: «Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) незамедлительно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для авиации». Также законодатели призывают приостановить членство Белоруссии в ICAO и «запретить все полёты над Белоруссией, включая полёты в страну и из неё» до тех пор, пока не состоится расследование.

Также в сообщении содержится рекомендация странам НАТО и ЕС ввести санкции против Минска и приостановить возможности властей Белоруссии «использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейших атак на демократию в Европе».

Ранее «Фонтанка» писала, что рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

Подробнее о том, что произошло в небе над Белоруссией, — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (18)

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....как избирательное право однако ))) ....повторюсь.
--- когда в соседней стране СБУ сажала борт Белавиа с угрозой применения истребителей, а целый Белингкэт ))))) ....грозится выпустить фильм о том, как им сорвал операцию по такому же финту с российскими "вагнеровцами" кто-то в окружении Зеленского, а Гордон открыто расписывал, как они это собирались сделать с применением истребителей и не только.
SapienS
Поинтересуйтесь на досуге зачем и почему его сажали, также поинтересуйтесь про 2012г Аэропорт Анкары, ну и Киевскую историю 2016г. не пропустите.
Маэстро
Белорусы захватили, по крайней мере, гражданина своего государства. А США свой пятак, запачканный захватами граждан других государств, совать в чужие дела не следует.
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