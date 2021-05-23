Фото: Александр Чиженок/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Рейс FR4978 крупнейшего европейского дискаунтера Афины-Вильнюс был прерван за 15 минут до посадки в пункте назначения. В сопровождении истребителя борт со 170 пассажирами направился в Минск, где одного из них власти ждали особо. Именно такой маневр позволил арестовать основателя главного рупора прошлогодних белорусских протестов Романа Протасевича в тюрьму.

Вместе с Протасевичем задержаны еще пять человек, включая его девушку, сообщает «Новая газета». Вылететь в Вильнюс самолет Ryanair смог только в 20:35.



Автор: Aviahub/YouTube

Самолет ирландского лоукостера Boeing 737–800 с регистрационным номером SP-RSM взлетел из Афин с 20-минутным опозданием. На пути в Литву должен был пересечь Болгарию, Румынию, Украину и Белоруссию. Воздушное пространство любого суверенного государства является его собственностью. Поэтому для организации таких международных рейсов между государствами заключены специальные соглашения о праве пролета, которые называются «свободы». Так, первая свобода воздушного пространства разрешает лишь транзит без посадки и дозаправки, вторая - дозаправку в аэропорту на территории транзитного государства. Далее вплоть до седьмой свободы, которая позволяет иностранным перевозчикам выполнять внутренние рейсы на территории третьих стран. К 2009 году конвенция о первых двух свободах была подписана 129 странами, в том числе и Белоруссией. При этом любое государство имеет право применять необходимые средства для предотвращения террористической угрозы в своём воздушном пространстве. Белорусские власти воспользовались этим правом, когда самолету с Романом Протасевичем оставалось 30 километров до границы с Литвой.



Траектория полета рейса Ryanair FR4978 23 мая 2021 года Фото: скриншот/Flightradar24 Поделиться Поделиться







Официальным поводом для разворота самолета стала драка на борту. По неофициальной информации, перепалку с экипажем устроили агенты КГБ Белоруссии. (Перед вылетом Роман Протасевич успел рассказать в своём телеграмм-канале, что они следили за ним в аэропорту Афин и пытались сфотографировать его документы). Позднее появилось сообщение о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. В Ryanair разворот в Минск объяснили инструкциями белорусских авиадиспетчеров.



Автор: ZMAGAR/YouTube

«Пилотам сообщили о потенциальной опасности на борту и направили в ближайший аэропорт — Минск», — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. Чтобы подчеркнуть серьёзность летящей угрозы, на перехват гражданского самолета был отправлен истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.



Разница в траектории снижения при выполнении рейсов Ryanair FR4978 в предыдущие недели и 23 мая 2021 года Фото: скриншот/Flightradar24 Поделиться Поделиться







По данным Flightradar 24, траектория снижения сегодняшнего рейса Ryanair FR4978 отличалась от обычной. В предыдущие месяцы самолёт начинал снижение за 177 километров до Вильнюса, однако, в этот раз начал снижение лишь за 73 километра до аэропорта назначения. В момент разворота до Вильнюса оставалось лететь 75 километров, до аэропорта Минска около 185 километров. Такая траектория полета явно не соответствуют процедуре реагирования на потенциальную угрозу на борту.



Расстояние в морских милях до аэропортов Вильнюса и Минска в точке разворота самолёта Ryanair 23 мая 2021 года Фото: скриншот/Skyvector, Flightradar24 Поделиться Поделиться







В свете присутствия истребителя МиГ-29 поведение пилотов ирландского лоукостера выглядит как принуждение к посадке. Согласно российскому законодательству, многое из которого повторяется в белорусском, применение оружия против гражданского самолета разрешается в том случае, если «имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного судна для совершения террористического акта или о захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки». Поэтому в присутствии белорусского истребителя пилотам Ryanair пришлось бы развернуть самолет у самой границы, даже если бы они пытались этого избежать.

"Главный пассажир" борта - Роман Протасевич со своей «Некстой» в Белоруссии объявлены вне закона. Издание признано экстремистским, а его экс-главный редактор проходит обвиняемым в уголовном деле по статье об организации массовых беспорядков (наказание - до 15 лет тюрьмы). Он покинул страну и не собирался туда возвращаться, но белорусские власти, похоже, нашли, как его вернуть. Сам Протасевич перед задержанием заявил попутчикам, что ему грозит смертная казнь. В теории это возможно — достаточно будет в ходе следствия переквалифицировать обвинения со статьи 293 (Массовые беспорядки) на 289 (Терроризм, совершенный группой лиц), 356 (государственная измена), 360 (диверсия), 359 (акт терроризма в отношении государственного деятеля), — выбирать в белорусском УК есть из чего.



Первыми на этот инцидент отреагировали, ожидаемо, в Вильнюсе. МИД Литвы вызвал исполняющего обязанности временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы потребовать немедленного освобождения пассажиров и экипажа самолета, совершившего вынужденную посадку в Минске. А президент Гитанас Науседа в твиттере заявил, что именно белорусские власти принудили самолет сесть, чтобы задержать Протасевича. Разумеется, белорусская сторона поспешила заявить, что лишь реагировала на сообщение об угрозе безопасности пассажиров. Первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич изложил историю появления истребителя рядом с пассажирским Боингом не в той последовательности, как это видели возмущенные защитники Протасевича: «После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднять в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи». Более того, сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о ложном минировании самолета.



Однако, по ту сторону западной границы страны уже готовы назвать того, кто его организовал. Тем более, что подсказку дал приближенный к белорусскому лидеру телеграм-канал «Пул первого»: «По поручению Главнокомандующего для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель». Этот пост был растащен на цитаты всеми российскими и белорусскими сми, увидевшими за сообщением анонимного канала указание именно на Александра Лукашенко как организатора этого воздушного маневра.

Первыми проявили возмущение ситуацией литовские власти. Вслед за ними полетел шквал заявлений. ЕС обеспокоен посадкой самолета Ryanair в Минске, призывает власти Белоруссии немедленно освободить всех его пассажиров, заявил глава Евросовета. Ситуация с посадкой рейса в Минске является опасным инцидентом, требующим международного расследования, заявил и генсек НАТО.

Глава МИД Франции призвал европейские страны к решительному и единому ответу на посадку самолета Ryanair в Минске. Посла Белоруссии в Париже вызвали для дачи объяснений.



Действия Белоруссии в отношении Протасевича будут иметь серьезные последствия, заявили в МИД Великобритании.

МИД Австрии призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Берлин требует от Минска немедленного разъяснения ситуации вокруг рейса Ryanair и задержания журналиста, заявили в МИД ФРГ. «Тот факт, что самолет, курсирующий между двумя государствами ЕС, был вынужден совершить промежуточную посадку под предлогом угрозы минирования, является вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе. Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что таким образом был произведен арест журналиста Романа Протасевича», — заявил министр. «Такой акт не может остаться без серьезных последствий со стороны Европейского союза», — подчеркнул Маас, отметил, что предстоящий 24–25 мая саммит ЕС обсудит инцидент.

Польша выступила уже с конкретными предложениями. Она обратилась к главе Евросовета с просьбой рассмотреть на саммите введение санкций против белорусских властей, которые должны касаться запрета полетов для белорусских авиакомпаний, заявил премьер Моравецкий.

Это может разрушить планы Минска по продвижению своего аэропорта для организации международно хаба. Планы были большие. «Из каждого региона выбрали ряд стран, например, в Европе это Дания, Румыния, Словакия и другие; в Северной Америке — США и Канада; в Азии — Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Пакистан и другие. Для того, чтобы они выполняли полеты в Национальный аэропорт "Минск" и транзитом в третьи страны. Мы очень заинтересованы в организации таких рейсов, для нас это более чем интересно», — в августе 2020 года в интервью The Village Беларусь заявлял директор Департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

В России официальные власти пока никак не прокомментировали минский воздушный маневр. Только горячие головы высказывают восхищение "лихим батькой". К примеру, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков назвал задержание белорусскими властями Романа Протасевича «блестящей спецоперацией»

У всех с языка, похоже, снял МИД Греции, назвав посадку самолета Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства». В этой стране последнее время как раз и находился Роман Протасевич, сопровождавший в полуофициальном визите участницу президентской гонки в Белоруссии в 2020 году Светлану Тихановскую. Там она встречалась с министром иностранных дел Греции и премьер-министром Северной Македонии, а также выступила на Дельфийском экономическом форуме. Когда Тихановская возлагала цветы к памятнику греческим студентам, погибшим от рук военной хунты во время восстания, Протасевич делал фотографии для ее блога.

Андрей Меньшенин, Денис Лебедев, "Фонтанка.ру"