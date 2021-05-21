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Таможня берёт добро. На Апрашке изъяли почти полтонны нелегального табака для кальяна

Таможенники выявили в Апраксином дворе 8 тыс. пачек табака без специальной маркировки

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни совместно с Роспотребнадзором в ходе оперативных мероприятий на территории Апраксина двора изъяли в одном из складских помещений 8 тыс. пачек табака для кальяна без специальной маркировки. В общей сложности изъятый нелегальный товар потянул на 445 килограммов.

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Как сообщили «Фонтанке» 21 мая в пресс-службе таможни, согласно информации, указанной на этикетках, табачная продукция была произведена в Турции, Египте, Иордании и США. При этом на всех упаковках отсутствовали акцизные марки и обязательная маркировка.

Возбуждено административное дело. Нелегальная продукция арестована и изъята.

Ранее «Фонтанка» писала, что российские таможенники выявили более 800 кг тяжёлого наркотика, который контрабандисты пытались переправить из Киргизии в Европу. Также в Эквадоре был задержан груз бананов с наркотиками, которые планировалось перевезти в Россию.

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Комментарии (1)

James Cook
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