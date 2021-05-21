Сотрудники Санкт-Петербургской таможни совместно с Роспотребнадзором в ходе оперативных мероприятий на территории Апраксина двора изъяли в одном из складских помещений 8 тыс. пачек табака для кальяна без специальной маркировки. В общей сложности изъятый нелегальный товар потянул на 445 килограммов.
Как сообщили «Фонтанке» 21 мая в пресс-службе таможни, согласно информации, указанной на этикетках, табачная продукция была произведена в Турции, Египте, Иордании и США. При этом на всех упаковках отсутствовали акцизные марки и обязательная маркировка.
Возбуждено административное дело. Нелегальная продукция арестована и изъята.
Ранее «Фонтанка» писала, что российские таможенники выявили более 800 кг тяжёлого наркотика, который контрабандисты пытались переправить из Киргизии в Европу. Также в Эквадоре был задержан груз бананов с наркотиками, которые планировалось перевезти в Россию.