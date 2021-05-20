Сотрудники Федеральной таможенной службы, ФСБ и МВД России при участии правоохранителей из Киргизии в ходе проведённой операции пресекли деятельность международной преступной группы, участники которой пытались перевезти в Нидерланды контрабандой более 810 килограммов сильнодействующего наркотика.
Как сообщили 20 мая в ФТС, злоумышленники транзитом через территорию государств Евразийского экономического союза намеревались осуществлять поставки наркотика из Афганистана, Ирана и Пакистана в Западную Европу партиями по 200 кг. Однако вскрытие логистической схемы позволило таможенникам и силовикам не допустить уже первые четыре поставки.
Задержаны исполнители, пособники и организаторы контрабандного канала. Все они — иностранцы, в том числе граждане стран Евросоюза. В отношении участников преступной группировки возбуждено два уголовных дела по ч. 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершённая организованной группой в особо крупном размере). Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы, вплоть до пожизненного.