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Российские таможенники изъяли крупнейшую партию тяжёлого наркотика. Из Киргизии в Европу пытались перевезти более 800 килограммов зелья

Контрабандисты пытались переправить в Нидерланды 810 кг сильнодействующего наркотика

Сотрудники Федеральной таможенной службы, ФСБ и МВД России при участии правоохранителей из Киргизии в ходе проведённой операции пресекли деятельность международной преступной группы, участники которой пытались перевезти в Нидерланды контрабандой более 810 килограммов сильнодействующего наркотика.

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Как сообщили 20 мая в ФТС, злоумышленники транзитом через территорию государств Евразийского экономического союза намеревались осуществлять поставки наркотика из Афганистана, Ирана и Пакистана в Западную Европу партиями по 200 кг. Однако вскрытие логистической схемы позволило таможенникам и силовикам не допустить уже первые четыре поставки.

Задержаны исполнители, пособники и организаторы контрабандного канала. Все они — иностранцы, в том числе граждане стран Евросоюза. В отношении участников преступной группировки возбуждено два уголовных дела по ч. 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершённая организованной группой в особо крупном размере). Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы, вплоть до пожизненного.

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