Экс-замглавы жилкома Петербурга Гашенко собирался продать 50 килограммов наркотиков

По информации нашего издания, бывший чиновник планировал осуществить продажу наркотического средства растительного происхождения массой около 50 кг. По некоторым оценкам, такая партия на рынке может стоить до 50 млн рублей.



Как ранее писала «Фонтанка», накануне Гашенко был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему назначили пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор огласил Всеволожский городской суд Ленобласти.



Гашенко задержали в октябре 2019 года вместе с другими фигурантами Андреевым и Цибковским. По мнению следствия, они приобрели у неустановленных лиц наркотическое средство, название которого является частичной анаграммой фамилии бывшего чиновника Смольного. Тогда сообщалось, что общая масса составила не менее 97,89 грамма. После этого, как полагают следователи, компания направилась во Всеволожск с наркотиками в багажнике и намерением сбыта, однако вещество было изъято сотрудниками УФСБ. Дело Цибковского также слушает Всеволожский городской суд Ленобласти.

