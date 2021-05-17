На кешбэк с отдыха детей в лагерях кабмин выделил 5 млрд рублей

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на программу возврата части денежных средств, потраченных гражданами на детский отдых в лагерях.



«Кешбэк за оплаченные путёвки будет автоматически начисляться на карту «Мир». Воспользоваться этой программой смогут более 350 тысяч семей. Её подробные условия будут утверждены в ближайшее время», — говорится на сайте кабмина.



Вернуть можно будет половину стоимости путёвки.

Ранее уделять особое внимание здоровью детей, а также о доступности детского отдыха во время послания Федеральному собранию 21 апреля попросил президент РФ Владимир Путин. Он предложил возвращать родителям половину стоимости путёвок в детские лагеря. После этого детский отдых в России почти перестали бронировать в ожидании льгот. Ростуризм пообещал, что возврат 50% стоимости путевок в детские лагеря запустят уже в мае.