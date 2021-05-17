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На кешбэк с отдыха детей в лагерях кабмин выделил 5 млрд рублей

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на программу возврата части денежных средств, потраченных гражданами на детский отдых в лагерях.

«Кешбэк за оплаченные путёвки будет автоматически начисляться на карту «Мир». Воспользоваться этой программой смогут более 350 тысяч семей. Её подробные условия будут утверждены в ближайшее время», — говорится на сайте кабмина.

Вернуть можно будет половину стоимости путёвки.

Ранее уделять особое внимание здоровью детей, а также о доступности детского отдыха во время послания Федеральному собранию 21 апреля попросил президент РФ Владимир Путин. Он предложил возвращать родителям половину стоимости путёвок в детские лагеря. После этого детский отдых в России почти перестали бронировать в ожидании льгот. Ростуризм пообещал, что возврат 50% стоимости путевок в детские лагеря запустят уже в мае.

На лето 2021 года властями Петербурга предусмотрено более 110 тысяч путевок с частичной или полной оплатой за счёт городского бюджета на общую сумму более 2,4 млрд рублей. Сертификаты для компенсации части стоимости путёвок на 3-ю и 4-ю смены в летние детские лагеря в Северной столице начали выдавать 11 мая, тут же выстроилась очередь. Позже людей переместили в ЦОО «Молодёжный».

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