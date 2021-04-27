Возврат 50% стоимости путевок в детские лагеря запустят уже в мае

«Мы готовим к запуску программу, заключающуюся в возврате части стоимости путевок, оплаченных родителями, в течение 2021 года. <...> По отдыху в лагерях мы предполагаем этот продукт запустить до конца мая», — цитирует 27 апреля «Интерфакс» заявление замглавы Ростуризма Григория Прокуронова.

По его словам, родители смогут вернуть половину стоимости отдыха в детских лагерях. Для этого необходимо купить путевку за безналичный расчет с использованием карт «Мир». Ростуризм подсчитал, что в лагерях ежегодно отдыхают около 2 млн детей в возрасте от 7 до 15 лет. Прокуронов подчеркнул, что программа будет способствовать «укреплению здоровья детей, отдыху на природе, восстановлению и реабилитации».