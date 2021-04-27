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Возврат 50% стоимости путевок в детские лагеря запустят уже в мае

Ростуризм намерен в мае наладить кешбэк для детских лагерей

Федеральное агентство по туризму сообщило о реализации предложения из послания президента Федеральному собранию.

«Мы готовим к запуску программу, заключающуюся в возврате части стоимости путевок, оплаченных родителями, в течение 2021 года. <...> По отдыху в лагерях мы предполагаем этот продукт запустить до конца мая», — цитирует 27 апреля «Интерфакс» заявление замглавы Ростуризма Григория Прокуронова.

По его словам, родители смогут вернуть половину стоимости отдыха в детских лагерях. Для этого необходимо купить путевку за безналичный расчет с использованием карт «Мир». Ростуризм подсчитал, что в лагерях ежегодно отдыхают около 2 млн детей в возрасте от 7 до 15 лет. Прокуронов подчеркнул, что программа будет способствовать «укреплению здоровья детей, отдыху на природе, восстановлению и реабилитации».

В своем послании Федеральному собранию от 21 апреля президент Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путёвок в детские лагеря. После этого детский отдых в России почти перестали бронировать в ожидании льгот.

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Комментарии (3)

gaz21
Когда мои дети еще ездили в лагеря и компенсаций не было, путёвка стоила 40 тыщ.

Потом ввели компенсации работающим... Так вот путёвки подорожали ровно на сумму компенсации. Стало 54-56... Т.е. родитель реально продолжил платить те же 40.

Теперь, думаю, путёвки с 55ти тыщ станут стоить 80... С учетом компенсации 50%, возвращаемся к той же самой сумме в 40 тыщ.

При этом качество проведённого детьми отдыха нисколько не меняется.
abitfrosty
Важно, не то, что им кормят г0вном, а то, чтобы оно было бесплатным.
В этом я сам убудился на школьном собрании с директором.
Решался важный вопрос про перевод ВТОРОКЛАССНИКОВ во вторую смену обучения, а люди вместо возмущений спрашивали, про то, будет ли питание платным или нет.
Franklin_Delano_Roosevelt
мне это всё Санта-Барбару напоминает... уже 21 год никак с этим сериалом закончить не могут.... когда же они все склеят ласты и в стране запустят другой сериал - типа Эркюля Пуаро? =)
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