Родители замерли перед запуском кешбэка за лагеря. А те, кто уже купили путёвки, хотят вернуть

Продажи путевок в летние детские лагеря остановились. После того как президент Путин объявил запуск программы кешбэка в размере 50% за отдых в лагерях, родители сделали паузу в ожидании реализации этой программы, пишет 27 апреля «Коммерсантъ».
Об остановке бронирований изданию сообщил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников, ссылаясь на информацию от предприятий отрасли. Председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун подтверждает: родители откладывают покупку. Они хотят совершить её позже уже с кешбэком и ждут, когда появятся конкретные данные о его механизме. 60–70% родителей уже купили путёвки для своих детей и теперь думают, как их вернуть и получить деньги обратно, чтобы потом приобрести снова, уже с кешбэком, рассказали в одной из турфирм.
Бизнесу сложно пойти навстречу покупателям из-за отсутствия свободных средств в связи с затратами на подготовку к предстоящему сезону. Отдельная проблема — оставшаяся с прошлого года задолженность перед покупателями. Операторы лагерей хотели бы, чтобы Ростуризм отказался от кешбэка за детский отдых, заменив его выплатами субсидий родителям уже после смен.
Во время послания Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путёвок в детские лагеря, поскольку детский отдых должен быть «максимально доступным».