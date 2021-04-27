Родители замерли перед запуском кешбэка за лагеря. А те, кто уже купили путёвки, хотят вернуть

Продажи путевок в летние детские лагеря остановились. После того как президент Путин объявил запуск программы кешбэка в размере 50% за отдых в лагерях, родители сделали паузу в ожидании реализации этой программы, пишет 27 апреля «Коммерсантъ».

Об остановке бронирований изданию сообщил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников, ссылаясь на информацию от предприятий отрасли. Председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун подтверждает: родители откладывают покупку. Они хотят совершить её позже уже с кешбэком и ждут, когда появятся конкретные данные о его механизме. 60–70% родителей уже купили путёвки для своих детей и теперь думают, как их вернуть и получить деньги обратно, чтобы потом приобрести снова, уже с кешбэком, рассказали в одной из турфирм.