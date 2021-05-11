Читательница Татьяна, в свою очередь, рассказала, что её дочь отстояла «километровую очередь» за сертификатом, специально отпросившись с работы, но вынуждена была уйти, когда сотрудники ЦОО «Молодёжный» ушли на обед, и стало понятно, что в ближайшие часы оформить сертификат не получится. «Полгорода стоит в этой очереди. Дочь забронировала путёвку в ДОЛ, и там торопят с оплатой. Путёвки заканчиваются, надо срочно получить сертификат», — говорит женщина.

При этом сертификат можно заказать без очереди через МФЦ. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе МФЦ, средний срок ожидания составляет одну секунду, услуга оказывается без предварительной записи, но ждать готовый сертификат при этом придется до 15 дней. 11 мая по состоянию на 12 часов дня этой возможностью воспользовались 1008 человек. Но родители, которых торопят администрации лагерей, не могут ждать. В приемной ЦОО «Молодёжный» сообщили, что по состоянию на 17 часов «очередь на четыре часа», и что с этим делать, в организации не знают.



Петербургские родители уже выстраивались в очередь за сертификатами на весенние смены в марте. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что летом 2021 года в 18 районах города будут работать 125 детских лагерей на базах школ, а 110 тысяч путевок в детские летние лагеря будут оплачены полностью или частично из бюджета.

