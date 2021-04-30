Смольный разрешил открыть 125 городских лагерей для школьников. Путевок будет 22 тысячи, их уже выдают

В Смольном планируют выдать в городские лагеря более 22 тысяч путевок. Продолжительность одной смены составит 21 рабочий день. Прием заявок от родителей на путевки начался в школах, в которых городские лагеря будут организованы, с 26 апреля. Дети льготных категорий получат путевки бесплатно. Кроме того, в Смольном на лето 2021 года запланировано 110 тысяч путевок в детские лагеря с оплатой части или полной стоимости за счет городского бюджета.

Ранее депутат Вишневский направил губернатору запрос в связи с обращениями избирателей, которые были обеспокоены изменениями, внесенными в «антиковидное» постановление городского правительства №121 — о невозможности открыть в Петербурге летние детские лагеря дневного пребывания в школах из-за эпидемиологической обстановки.