Смольный разрешил открыть 125 городских лагерей для школьников. Путевок будет 22 тысячи, их уже выдают

В Смольном планируют выдать в городские лагеря более 22 тысяч путевок. Продолжительность одной смены составит 21 рабочий день. Прием заявок от родителей на путевки начался в школах, в которых городские лагеря будут организованы, с 26 апреля. Дети льготных категорий получат путевки бесплатно. Кроме того, в Смольном на лето 2021 года запланировано 110 тысяч путевок в детские лагеря с оплатой части или полной стоимости за счет городского бюджета.
Ранее депутат Вишневский направил губернатору запрос в связи с обращениями избирателей, которые были обеспокоены изменениями, внесенными в «антиковидное» постановление городского правительства №121 — о невозможности открыть в Петербурге летние детские лагеря дневного пребывания в школах из-за эпидемиологической обстановки.
В апреле федеральное правительство разрешило родителям школьников отправлять детей в летние лагеря в других регионах, а разрешенная заполняемость лагерей увеличилась с 50% до 75%. Также возобновилась программа компенсации стоимости путевки в летние лагеря для работающих родителей петербургских школьников. За первый же час городские МФЦ выдали 1,5 тысячи сертификатов на компенсацию путевок. Но после обещанного президентом кешбэка за летний отдых детей родители перестали покупать путевки, а те, кто уже успел их оплатить, захотели вернуть деньги до официального объявления условий программы возврата половины стоимости отдыха.