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По полторы минуты в очереди. Петербургские МФЦ за первый час работы приняли почти 1,5 тыс. заявлений на сертификаты в летние лагеря

В первые часы работы МФЦ Петербурга приняли почти 1,5 тысячи заявлений на сертификаты в летние лагеря

Петербуржцы подали более 1400 заявок на компенсацию части стоимости детских путевок в летние лагеря за первый час работы МФЦ. В среднем каждый из них прождал в очереди полторы минуты.

Как сообщили 19 апреля в пресс-службе Смольного, работая в усиленном режиме, сотрудники городских МФЦ в первый час работы, с 9:30, оформили 1125 заявлений на оплату полной стоимости путевок для льготников и 295 заявок на компенсацию части стоимости поездок детей работающих граждан. Среднее время ожидания в очереди в МФЦ составило 1 минуту 28 секунд.

19 апреля начался прием заявок на 1-ю и 2-ю смены. Подать документы на 3-ю и 4-ю смены родители смогут с 11 мая. Кроме МФЦ, петербуржцы могут подать заявления на полную оплату стоимости путевок в районные администрации, а на компенсацию части стоимости — в ЦОО «Молодежный». Как будет организован отдых детей в лагерях летом 2021 года, читайте в материале «Фонтанки».

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