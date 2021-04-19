По полторы минуты в очереди. Петербургские МФЦ за первый час работы приняли почти 1,5 тыс. заявлений на сертификаты в летние лагеря

В первые часы работы МФЦ Петербурга приняли почти 1,5 тысячи заявлений на сертификаты в летние лагеря