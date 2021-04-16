Каникулы смягченного режима. Как дети будут отдыхать в лагерях летом 2021 года

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев Поделиться Поделиться







Смольный определился с тем, как будут работать детские лагеря этим летом: возвращаются полноценные 21-дневные смены и сертификаты, которых, как обещают, хватит на всех. Роспотребнадзор разрешил увеличить загрузку с 50 до 75% и рекомендовал брать на работу вакцинированных сотрудников. Сейчас на уровне города формируется реестр лагерей, который станет доступен родителям 19 апреля, в первый день подачи документов на получение компенсаций за путевки. В МФЦ готовятся к натиску и просят петербуржцев не выстраиваться в очереди заранее.



Если вы купили путевку на 14 дней

В вопросе организации летнего отдыха петербургских детей не обошлось без путанницы. В середине марта губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому до 30 сентября лагерям разрешили принимать детей только на «отдых», без «оздоровления». Это отражается на длительности смен. Считается, что для первого достаточно 14 дней, вместе со вторым — уже 21 день. Дождавшись постановления, лагеря отправились формировать предварительные двухнедельные смены, принимать брони от родителей и даже продавать путевки.

Но на прошлой неделе вышло распоряжение комитета по образованию о сроках подачи документов на сертификаты. Из него стало понятно, что смен будет как и прежде четыре, а значит, их продолжительность увеличивается до 21 дня. Теперь лагерям придется перезаключать договоры с родителями или возвращать деньги. И если заточенные под соцзаказ организации спокойно ждали официальных дат по сменам, программные лагеря и уже купившие путевки родители попали в неудобное положение.



Как сообщили «Фонтанке» в языковом лагере «Хаглар», более 75% путёвок на 14-дневные смены к марту 2021 года уже были забронированы. «Мы предлагаем нашим родителям варианты решений в связи с изменениями сроков смен, и каждая заявка рассматривается индивидуально. Если ни один из предложенных вариантов не подходит, то в таком случаем мы оформляем возврат средств», — объяснила «Фонтанке» руководитель отдела PR и рекламы лагеря Анастасия Семенидо.

«Мы, как отдельная организация, продали почти 90% путевок. Сейчас мы работаем над тем, чтобы переключить их на смены в 21 день», — сказал глава Ассоциации программных лагерей и руководитель лагеря «АРТ Личность» Айдар Фаррахов.

«Мы временно приостановили запись на все смены, а также запись в «Лист ожидания», чтобы подсчитать количество путевок для варианта 4-х смен. Наши сотрудники обязательно свяжутся со всеми родителями, кто уже оплатил смену», — сказано в объявлении на сайте ДОЛ «Каравелла».

Почему сложилась такая ситуация, на пресс-конференции 16 апреля объяснила директор ЦОО «Молодежный» Юлия Короткова. Сначала летние смены (и сертификаты к ним) планировали сделать длительностью 14 дней, но в конце марта Роспотребнадзор на федеральном уровне смягчил санитарные правила для лагерей. С учетом эпидситуации в Петербурге, было принято решение вернуться к традиционному формату, который включает как «отдых», так и «оздоровление», и увеличить смены до 21 дня.



Какие «коронавирусные» правила в лагерях сохраняются

Главный санитарный врач России Анна Попова разрешила увеличить количество детей в отрядах с 50 до 75% от проектной вместимости. Дети теперь могут отдыхать в других субъектах страны, но перед выездом придется сделать тест на коронавирус Персоналу разрешается не проживать на территории лагеря постоянно, если каждую неделю сотрудники также будут тестироваться. Настойчиво рекомендуется, в первую очередь принимать на работу людей, привитых от Covid-19.

В то же время одномоментные заезды, средства индивидуальной защиты и измерения температуры никто не отменял. Внутриотрядная культурная программа должна стать разнообразнее, но межотрядные мероприятия по прежнему ограничены — проводить их можно только на свежем воздухе. Между сменами теперь должно проходить два календарных дня, а не 48 часов, как было ранее.

«Родительские дни отменены и это хорошо, — считает директор детского оздоровительно-образовательного туристического центра «Балтийский Берег» Валерий Астанчук. — Потому что помимо коронавируса сейчас в городе ходит ротавирус. Он и летом будет. Лучше эпидемиологическую обстановку сохранять максимально чистой и безопасной, особенно в период пандемии. Тогда будет меньше проблем, потому что лагерь будет в «обсервационном» режиме находиться». Он предполагает, что каждый лагерь сам сможет решить, можно ли будет детям получать передачи от родителей, но, скорее всего, учреждения заранее наполнят «сладкие шкафы».



Без общения с родными дети не останутся, уверен Айдар Фаррахов. В его лагере вместо родительских дней будут проводить прямые эфиры онлайн. «Отрасль пережила пандемию по разному, кто-то закрылся, кто-то смог преодолеть трудности, но основная часть лагерей смогла пройти 2020 год достойно», — сказал он, отметив, при всем этом пандемия оставила на работе коллег свой отпечаток.

Что с сертификатами

Сейчас формируется перечень лагерей, которые будут работать летом 2021 года. Он станет доступен для родителей с понедельника на сайте ЦОО «Молодежный» и будет пополняться до 21 апреля. С 19 апреля начнется прием документов на компенсацию стоимости путевок на 1-ю и 2-ю смены для детей работающих граждан и ребят из спортивных и творческих коллективов. В этом году родителям юных петербуржцев возместят 20 124 рублей. Эта сумма соответствует 60% от нормативной стоимости путевки в лагерь, установленной правительством города. Подать документы можно будет через ЦОО «Молодежный» или МФЦ. 54 центра во всех районах города будут оказывать эту услугу в приоритетном режиме, без записи, как социально значимую.



«Не нужно приходить заранее к МФЦ. МФЦ открывает двери в 9:30. Не надо волноваться. В первые дни приема будет выведено максимальное количество сотрудников для приема заявителей и заявлений на данную государственную услугу. Будет открыто максимальное количество окон приема», — заверил руководитель МФЦ Петербурга Максим Александров. Получателей других услуг он попросил отнестись с пониманием и по возможности перенести визит на вечернее или иное время. В первые дни выдачи сертификатов на весенние каникулы у дверей ЦОО «Молодежный» собирались огромные очереди.

Заявления на выдачу сертификатов на 3-ю и 4-ю смены будут принимать с 11 мая. «Мы рекомендуем обращаться после 11 мая (если ребенок отправляется в лагерь на 1-ю и 4-ю или на 2-ю и 3-ю смены сразу — Прим.ред.). Сертификатов предостаточно, хватит всем, в любой период вашего обращения», — сказала на пресс-конференции Юлия Короткова.

Заместитель председателя комитета по образованию Андрей Борщевский заявил, что правительство гарантирует выдачу не менее 58 тыс. сертификатов детям петербуржцев. По его словам, столько было выдано в допандемийном 2019 году, когда лагеря работали на 100%. Всего в 2021 году город планирует оплатить около 110 тыс. путевок в лагеря частично или полностью в случае льготных категорий граждан.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

