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В Смольном назвали сумму компенсации за путевку в летний лагерь

Сертификат на поездку в лагерь летом в Петербурге оценили в 20 тыс. руб.

Родители юных петербуржцев смогут получить компенсацию за летний отдых детей в размере 20 124 рубля. Такую сумму во время онлайн-брифинга 15 апреля назвал заместитель председателя комитета по образованию Андрей Борщевский.

Он объяснил, что стоимость сертификата фиксированная. Она рассчитывается из нормативной стоимости путевки в лагерь, установленной правительством Петербурга. В этом году она составила 33,5 тыс. рублей.

В предыдущие годы стоимость сертификата была на уровне 17 тыс. рублей, уточнил Борщевский. При этом летом 2020 года из-за коронавируса лагеря были вынуждены урезать смены до 14 дней и принять только 50% детей. В этом году смены составят 21 день, а заполняемость лагерей увеличится до 75%.

Подать документы на сертификаты на первую и вторую смены горожане смогут с 19 апреля. Это придется сделать через ЦОО «Молодежный» или МФЦ, которые в первое время будут оказывать такую услугу без записи.

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Комментарии (2)

Leningradka
Так можно через МФЦ или нет? В этой заметке, вы пишите, что нет - "Это придется сделать через ЦОО «Молодежный», МФЦ такую услугу оказывать не будут." А в материале, на который ведет гиперссылка https://www.fontanka.ru/2021/04/15/69867581/ написано. что можно через МФЦ
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