В Смольном назвали сумму компенсации за путевку в летний лагерь

Он объяснил, что стоимость сертификата фиксированная. Она рассчитывается из нормативной стоимости путевки в лагерь, установленной правительством Петербурга. В этом году она составила 33,5 тыс. рублей.



В предыдущие годы стоимость сертификата была на уровне 17 тыс. рублей, уточнил Борщевский. При этом летом 2020 года из-за коронавируса лагеря были вынуждены урезать смены до 14 дней и принять только 50% детей. В этом году смены составят 21 день, а заполняемость лагерей увеличится до 75%.

Подать документы на сертификаты на первую и вторую смены горожане смогут с 19 апреля. Это придется сделать через ЦОО «Молодежный» или МФЦ, которые в первое время будут оказывать такую услугу без записи.