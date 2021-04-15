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В Смольном рассказали о компенсациях за отдых детей. За сертификатами придется идти ногами, зато смена — 21 день

В Петербурге начнут выдавать сертификаты на летние лагеря

Подавать заявки на компенсацию за летний отдых детей в лагерях можно с понедельника, 19 апреля. Это касается 1-й и 2-й смен, заявки на 3-ю и 4-ю смены начнут принимать с 11 мая.

Оформить сертификат на компенсацию онлайн не получится, надо обращаться в МФЦ или районную администрацию. Об этом рассказала 15 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. В Смольном планируют полностью или частично компенсировать стоимость почти 110 тысяч путёвок в летние лагеря.

Городское правительство по согласованию с Роспотребнадзором решило вернуть докоронавирусную продолжительность смен — 21 день. В летние каникулы уложатся четыре смены. Кроме того, петербургским детям снова станут доступны черноморские курорты и лагеря в других регионах страны, а руководству лагерей разрешили увеличить заполняемость с 50 % до 75 %. Еще одна хорошая новость для тех, кто не хочет отпускать детей далеко и надолго: в Петербурге будет работать более 120 лагерей дневного пребывания.

«Словом, летняя оздоровительная кампания почти возвращается к своему привычному формату. Разумеется — с соблюдением всех санитарных требований», — отмечает Ирина Потехина.

В марте петербургские родители два дня подряд стояли в очередях, чтобы получить сертификаты на весенние смены в детских лагерях. Коронавирусные ограничения на весенних каникулах для многих семей оказались неприятным сюрпризом.

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Комментарии (2)

Ser_N0771
... (с) Лавров

сделать онлайн вера не позволяет? нет... надо устроить это ... (производное от второго слова в цитате выше)
ash364
В этот раз тоже в одно окошко стоять на улице?
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