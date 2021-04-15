В Смольном рассказали о компенсациях за отдых детей. За сертификатами придется идти ногами, зато смена — 21 день

Оформить сертификат на компенсацию онлайн не получится, надо обращаться в МФЦ или районную администрацию. Об этом рассказала 15 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. В Смольном планируют полностью или частично компенсировать стоимость почти 110 тысяч путёвок в летние лагеря.
Городское правительство по согласованию с Роспотребнадзором решило вернуть докоронавирусную продолжительность смен — 21 день. В летние каникулы уложатся четыре смены. Кроме того, петербургским детям снова станут доступны черноморские курорты и лагеря в других регионах страны, а руководству лагерей разрешили увеличить заполняемость с
«Словом, летняя оздоровительная кампания почти возвращается к своему привычному формату. Разумеется — с соблюдением всех санитарных требований», — отмечает Ирина Потехина.
В марте петербургские родители два дня подряд стояли в очередях, чтобы получить сертификаты на весенние смены в детских лагерях. Коронавирусные ограничения на весенних каникулах для многих семей оказались неприятным сюрпризом.