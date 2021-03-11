Пусть летом будет, как зимой. Смольный пишет, как ваши дети проведут каникулы

автор фото Юрий Мартьянов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Каникулы на природе для петербургских школьников в этом году снова оказались под угрозой. Смольный продлил мораторий на сертификаты на компенсацию детского отдыха до 30 сентября. То есть намекнул родителям, что весной и летом придется покупать чадам путевки в лагеря за полную стоимость, без всяких поблажек в виде сертификатов, компенсирующих часть затрат из бюджета.

В доковидные времена стоимость путевки на 1 смену длиной в 21 день в детских оздоровительных лагерях Ленобласти составляла от 35 до 55 тысяч рублей. Дети работающих родителей или участники спортивных и творческих коллективов могли получить сертификат и оплатить им 17 тысяч рублей из стоимости путевки. Для семей, в которых оба родителя работают, а родственников, которым можно сгрузить детку на лето, нет, сертификаты были серьезным подспорьем. Поэтому, когда Смольный опубликовал постановление 105, сообщающее, что сертификатов не будет аж до конца сентября, многие запаниковали.



В ЦОО «Молодежный», который занимается оформлением сертификатов, ситуацию объясняют так: «Мы ждем, когда выйдет обновленное постановление № 463. Надеемся, что это произойдет уже 12 марта. Но будут ли этим летом сертификаты, пока неизвестно».

В комитете по образованию «Фонтанке» рассказали, что окончательные решения по поводу весенних и летних каникул еще не приняты и ясность появится только после публикации долгожданного постановления. Срок действия прошлой редакции истек 10 марта. Летом 2020 года сертификаты на компенсацию летнего отдыха не выдавались, в соответствии с постановлением 463 их можно было получить только на осенние и зимние каникулы. При этом смены стали короче — 14 дней вместо 21, а заполняемость лагерей ограничили 50%. Если в обновленной версии документа сертификаты все-таки вернут, то не на «отдых и оздоровление», а только на «отдых», то есть на двухнедельные смены. Санпины, которые не позволяют загружать лагеря более чем на 50%, действуют до 1 января 2021 года.

Пока в ЦОО «Молодежный» о будущих каникулах с уверенностью могут сказать только две вещи: лагеря на территории Петербурга, в частности, в Курортном районе, не откроют, а сертификаты будут выдаваться только на отдых в пределах Ленобласти. «Детям из Санкт-Петербурга Роспотребнадзором рекомендовано отдыхать только здесь, так как наш город еще не вышел из второй стадии пандемии, — объясняют в ЦОО «Молодежный». — Этими рекомендациями никто не будет пренебрегать. Правительство Петербурга не заключает договоры на оплату части стоимости путевки с организациями, которые находятся вне Северо-Западного региона». То есть отправить ребенка в Крым или Краснодарский край можно будет только за свой счет.



«Мы убеждены, что постановление 463 будет подписано в ближайшее время, и мы будем работать, как в зимние и в осенние каникулы, — рассказала «Фонтанке» президент Ассоциации детских оздоровительных лагерей Надежда Сухолапова. — В ЦОО говорят, что алгоритм выдачи сертификатов продуман. Руководители лагерей уже готовят для родителей документы на получение сертификатов. К тому же в весенние каникулы нет такого ажиотажа, как летом или даже зимой. Ограничение с 50% загрузкой лагерей точно сохранится. Установленная в Петербурге стоимость двухнедельной путевки в 19 900 рублей, из которых родители платят около 8 тысяч, а остальное компенсирует сертификат, лагеря полностью устраивает».

Лагеря в черте Петербурга рассчитывают, что летом им все же разрешат работать в формате отдыха и досуга. Но их число невелико и не превышает 10% от общего количества лагерей в регионе. Прошлым летом многие нашли выход из ситуации и начали работать как базы отдыха, принимая семьи с детьми. Но по сравнению с летом 2020, ситуация выправляется.



«В 2020 году на лето открылись всего 27 лагерей, сейчас о намерении работать летом заявили порядка 68 лагерей, в числе которых и городские, и областные, — говорит Надежда Сухолапова. — Для сравнения, летом 2019 года работало 76 лагерей, в 2020 году загвоздка была в том, что не у всех была медицинская лицензия. Сейчас, кто хотел открываться, эту лицензию сделали. Некоторым лагерям формат работы в качестве базы отдыха понравился, но пока полностью перешел на нее только бывший ДОЛ «Северная зорька». Остальные пока держатся на плаву».

На низком старте в ожидании постановления городского правительства и программные лагеря, которые специализируются на авторских методиках организации детского отдыха. Все рассчитывают успеть к весенним каникулам.

«Конечно, мы переживаем, и родители переживают, что не успеют получить сертификаты, — говорит директор программного лагеря «Стань волшебником» Мария Тихомирова. — Но и выхода нет, кроме как ждать. Все родители уже собрали документы и готовы в любой момент поехать получать сертификат. Мы практикуем дистанционное оформление договоров. Летом мы организовывали выезд и меньше, чем за неделю. Да, это не должно быть нормой, но раз нас ставят в такие условия, приходится искать пути решения».



При этом ковидные нормативы довольно чувствительно сказались на организаторах летнего отдыха.

«Ограничение в 50% на загрузку сильно ударило по всей отрасли детских лагерей. На снижение спроса на путевки в программные лагеря оказал критическое влияние и фактор снижения платёжеспособности семей, — рассказал «Фонтанке» руководитель Ассоциации программных лагерей Айдар Фаррахов. — Традиционно наша стоимость выше средней цены за счёт затрат на авторские программы. Но все участники нашей ассоциации более-менее остались на плаву. Кто-то переориентировался на онлайн. Команды удалось сохранить всем. Цена путевок при этом увеличилась в среднем на 5–15%, на размер затрат на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие лампы и коврики, которые пришлось закупать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора».

А пока в ЦОО «Молодежный» советуют родителям искать обновления на сайте учреждения 15, а то и 16 марта. Заниматься оформлением путевок и сертификатов на весенние каникулы, которые начнутся уже 22 марта, придется стремительно, но шанс успеть все еще есть.



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

