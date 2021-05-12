В Смольном успокаивают петербургских родителей — путёвок и сертификатов на летний отдых детей должно хватит всем

В Смольном уточнили, что, несмотря на ограничения максимальной заполняемости лагерей до 75%, возможность отправить детей отдохнуть этим летом будет у всех желающих. «Дефицита сертификатов и путёвок для детишек льготных категорий не будет, главное — вовремя подать полный пакет документов», — говорят чиновники.

На сегодняшний день от петербуржцев принято более 30 тысяч заявлений на 1-ю и 2-ю смены в детские летние лагеря и уже выдано 14 635 сертификатов родителям. В общей сложности на лето 2021 года предусмотрено более 110 тысяч путевок с частичной или полной оплатой за счёт городского бюджета на общую сумму более 2,4 млрд рублей. Об этом 12 мая сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.

В то же время в аппарате вице-губернатора отметили, что спешить с получением сертификата петербургским родителям не стоит и потому, что после 20 мая будут введены дополнительные меры поддержки, в частности 50%-ное возмещение затрат на приобретение путёвки, анонсированное президентом РФ. Уже известно, что программа будет действовать до конца года и распространяться и на летние, начиная с середины июня, и на осенние каникулы.



При этом в Смольном обращают внимание родителей на то, что вернуть половину стоимости по уже купленным путёвкам не получится. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее по этому поводу заявлял, что принятое решение обратной силы не имеет.



«Фонтанка» писала, что накануне, 11 мая, в Петербурге начался приём заявок в детские летние лагеря на 3-ю и 4-ю смены. Ради получения сертификата для компенсации части стоимости путёвок родители выстраивались в огромную очередь.

