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Финт ушами. Очередь за сертификатами в детские лагеря исчезла со Зверинской улицы. Людей просто переместили на Блохина

Очереди за сертификатами в летние детские лагеря, которая с утра 13 мая растянулась на пять домов вдоль Зверинской улицы в Петербурге, больше нет. Но это видимость — людей просто переместили во двор ЦОО «Молодежный» на улице Блохина, рассказали «Фонтанке» очевидцы.

«Я встала в очередь в 8:20, до открытия центра. Когда очередь уже почти дошла до меня, вышел охранник и сказал, что первые стоящие в очереди 100 человек должны следовать за ним, — рассказала «Фонтанке» мама петербургского школьника Алиса. — Мы обошли здание, и нас поставили во дворе на солнцепеке. На Зверинской мы хотя бы стояли в тени. И со двора мы начали постепенно заходить за сертификатами. И увидели, что в ЦОО «Молодежный» просто начали гнать две очереди одновременно. Получилось так, что люди, которые были в конце очереди, зашли и оформили сертификаты гораздо раньше тех, кто стоял с 8 утра. Людей, которые оставались на Зверинской, приняли быстро, чтобы убрать очередь с видного места, а во дворе на Блохина люди продолжают стоять. Я потеряла на этом финте около 1,5 часов».

Фото: Читательница «Фонтанки» Елена
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Люди, которых увели стоять во двор, почувствовали себя обманутыми и начали возмущаться. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, ситуация на Блохина накалилась настолько, что родителям даже пригрозили полицией. «Что-то не нравится — идите в МФЦ, говорили нам, — продолжает Алиса. — Но в МФЦ сертификат надо ждать 15 дней, а в ЦОО «Молодежный» его выдают сразу на руки. Это важно, потому что путевки нам надо оплачивать срочно, за две недели все хорошие лагеря просто раскупят». Согласно правилам предоставления компенсаций за детский летний отдых в 2021 году, сертификат действителен только 20 дней. В предыдущие годы родители начинали получать сертификаты с февраля, поэтому необходимости в спешке не было.

В Петербурге сертификаты для компенсации части стоимости путёвок на 3-ю и 4-ю смены в летние детские лагеря начали выдавать 11 мая — и на улице Зверинской, где находится ЦОО «Молодёжный», уполномоченный оформлять этот документ, тут же выстроилась очередь. В среду очереди не наблюдалось, потому что у центра был неприемный день. По состоянию на 12 мая петербуржцы подали более 30 тысяч заявлений на 1-ю и 2-ю смены в детские летние лагеря, им уже выдано 14 635 сертификатов. В общей сложности на лето 2021 года властями города предусмотрено более 110 тысяч путевок с частичной или полной оплатой за счёт городского бюджета на общую сумму более 2,4 млрд рублей.

Фото: Читательница «Фонтанки» Елена

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Комментарии (2)

Riptide
"Что-то не нравится — идите в МФЦ, говорили нам, — продолжает Алиса."

С нами Вовка, с нами Вадим
Оттянуться всей компанией хотим
И гитары взяли мы с собой, чтобы песни пелись
С нами Алла, с нами Филипп
Его никто не звал, он как-то сам прилип
И тут один из нас сказал: "А пойдемте к Элис"
А что это за девочка, и где она живет?
А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет?
А мы такой компанией возьмем да и припремся к Элис
Элис? Кто такая Элис?
Красиво одевается, красиво говорит
И знает в совершенстве английский и иврит
Ну, а мы с такими рожами возьмем да и припремся к Элис ...
Ser_N0771
да-да... надо дотянуть до последнего и хорошо в очереди постоять...
Сертификаты начали выдавать с 19 апреля...
утром 19 апреля записался на подачу документов на получение сертификата в МФЦ на вечер 19 апреля, через неделю выдали Сертификат... единственное, что его надо было "реализовать" до 12 мая...
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