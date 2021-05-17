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На концертах ARTIK & ASTI артисты увидели «горящие глаза», комитет по культуре — снятые маски

Комитет по культуре Петербурга увидел снятые маски в «Юбилейном»

Комитет по культуре утром 17 мая рассказал о несоблюдении противоэпидемиологических мер на концертах ARTIK & ASTI, прошедших в «Юбилейном» 14 и 15 мая.

«При рассмотрении комитетом заявки о проведении концертов, организатором были взяты на себя обязательства по соблюдению требований социального дистанцирования между зрителями, использованию зрителями СИЗ, обеспечение просмотра мероприятия исключительно на зрительских местах, — говорится в сообщении комитета. — Однако указанные условия были нарушены, что является недопустимым в период продолжающегося распространения коронавирусной инфекции».

Также сообщается, что комитетом «организована работа по принятию мер реагирования в отношении организатора концертных программ и площадки проведения».

«Фонтанка» обратилась за комментариями в комитет, где уточнили, что «в настоящее время идет проверка, все материалы будут переданы в Роспотребнадзор и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга». Именно они будут принимать решение, каким будет наказание (если оно будет).

Два концерта поп-группы прошли 14 и 15 мая.

«Это было невероятно круто! Спасибо, Питер, за бешеную энергию, за взрывные эмоции! Это счастье — видеть ваши горящие глаза», — поблагодарил дуэт своих поклонников.

Ранее стало известно о переносе концерта Моргенштерна, который планировался в Музее стрит-арта 16 мая. В комитете по культуре сообщили, что организаторы мероприятия неправильно подали заявку на проведение мероприятия.

В апреле была приостановлена деятельность Дома кино после нарушений, выявленных на «Артдокфесте».

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