«Это не Мизулина отменила Моргенштерна, а мы». В комитете по культуре рассказали, почему не будет концерта рэпера

«Это не Мизулина отменила Моргенштерна, а мы. В заявке, которую подали организаторы, не была указана предельная вместимость площадки, перепутаны мероприятия — вместо Моргерштерна в тексте было написано про Маятник Фуко. Также отсутствовало указание систем контроля числа людей», — сообщили в ведомстве. По словам чиновников, организаторы принесли исправленную заявку, но не уложились в сроки — согласования проходят не позднее, чем за пять дней до мероприятия.
Там добавили, что жалоб на исполнителя они не получали. Более того, в начале мая концерт Моргенштерна уже был в Петербурге, его провели в Экспофоруме в рамках кальянного фестиваля. «То есть ни о какой цензуре речи не идёт», — добавили собеседники «Фонтанки».
Ранее дочь сенатора Елены Мизулиной — директор Лиги безопасного Интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что в Петербурге из-за жалоб родителей отменили концерт Моргенштерна. По ее словам, в адрес властей поступило много обращений от родительских организаций, которые опасались, что на концерте будут пропагандировать наркотики.
Организаторы эту информацию опровергали и заявляли о переносе мероприятия.