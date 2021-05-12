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«Это не Мизулина отменила Моргенштерна, а мы». В комитете по культуре рассказали, почему не будет концерта рэпера

Организаторы концерта Моргенштерна в Петербурге неправильно оформили заявку на мероприятие

Назначенный на 16 мая концерт Моргенштерна в петербургском музее стрит-арта не состоится, однако директор Лиги безопасного Интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина здесь ни при чем. Как рассказали «Фонтанке» в петербургском комитете по культуре, организаторы мероприятия неправильно подали заявку на проведение мероприятия.

«Это не Мизулина отменила Моргенштерна, а мы. В заявке, которую подали организаторы, не была указана предельная вместимость площадки, перепутаны мероприятия — вместо Моргерштерна в тексте было написано про Маятник Фуко. Также отсутствовало указание систем контроля числа людей», — сообщили в ведомстве. По словам чиновников, организаторы принесли исправленную заявку, но не уложились в сроки — согласования проходят не позднее, чем за пять дней до мероприятия.

Там добавили, что жалоб на исполнителя они не получали. Более того, в начале мая концерт Моргенштерна уже был в Петербурге, его провели в Экспофоруме в рамках кальянного фестиваля. «То есть ни о какой цензуре речи не идёт», — добавили собеседники «Фонтанки».

Ранее дочь сенатора Елены Мизулиной — директор Лиги безопасного Интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что в Петербурге из-за жалоб родителей отменили концерт Моргенштерна. По ее словам, в адрес властей поступило много обращений от родительских организаций, которые опасались, что на концерте будут пропагандировать наркотики.

Организаторы эту информацию опровергали и заявляли о переносе мероприятия.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Агроном аэродрома
А можно вот просто взять и всех троих отменить. И мизюлину (лучше сразу обоих двух), и министрерство и моргештерна?..
asgard
Хорошая мина при плохой игре
lamer
А кто этот человек? Чем знаменателен его творческий путь?
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