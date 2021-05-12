«Это не Мизулина отменила Моргенштерна, а мы». В комитете по культуре рассказали, почему не будет концерта рэпера

«Это не Мизулина отменила Моргенштерна, а мы. В заявке, которую подали организаторы, не была указана предельная вместимость площадки, перепутаны мероприятия — вместо Моргерштерна в тексте было написано про Маятник Фуко. Также отсутствовало указание систем контроля числа людей», — сообщили в ведомстве. По словам чиновников, организаторы принесли исправленную заявку, но не уложились в сроки — согласования проходят не позднее, чем за пять дней до мероприятия.



Там добавили, что жалоб на исполнителя они не получали. Более того, в начале мая концерт Моргенштерна уже был в Петербурге, его провели в Экспофоруме в рамках кальянного фестиваля. «То есть ни о какой цензуре речи не идёт», — добавили собеседники «Фонтанки».