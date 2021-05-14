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Полиция признала петербуржца, избившего одну собаку другой, мелким хулиганом. На очереди уголовное дело

Протокол о «мелком хулиганство» составлен в отношении жителя Петербурга, который избил двух собак

33-летний мужчина, герой видео об избиении одной собаки другой, провел ночь в отделе полиции Невского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 14 мая, накануне к ним поступило сообщение о жестоком поведении мужчины, который у дома 1 по улице Крыленко избивал двух собак. Произошедшее было зафиксировано очевидцем на видео.

«По данному факту полицией незамедлительно была организована проверка. В этот же день около девяти часов вечера личность мужчины была установлена. Им оказался 33-летний местный житель», — сообщает главк.

Мужчину доставили в полицию. В отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Из квартиры петербуржца, как писала «Фонтанка», изъяли всех животных: не только шелти и болонку, попавших на скандальное видео, но и трехцветную кошку.

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Комментарии (4)

Obseerv
После показаний кошки деяния были переквалифицированы на уголовные...
Сlimber
А вы не решайте, а возбуждайте. Видео вам не достаточно что ли? Что у нас за трусливая полиция?
pavas
Не понял. А разве можно за одно и то же деяние получить и административку, и потом уголовку? Не ли тут двойного привлечения к ответственности за одно и то же?
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