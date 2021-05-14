Полиция признала петербуржца, избившего одну собаку другой, мелким хулиганом. На очереди уголовное дело

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 14 мая, накануне к ним поступило сообщение о жестоком поведении мужчины, который у дома 1 по улице Крыленко избивал двух собак. Произошедшее было зафиксировано очевидцем на видео.



«По данному факту полицией незамедлительно была организована проверка. В этот же день около девяти часов вечера личность мужчины была установлена. Им оказался 33-летний местный житель», — сообщает главк.



Мужчину доставили в полицию. В отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

