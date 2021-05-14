«Животных семье при любом раскладе не вернут». Петербуржца, который ударил одну собаку другой, увезли в отдел полиции

Животных отправят на обследование к ветеринару, чтобы выяснить, нет ли у них травм или увечий. Горе-собаковладельца доставили в отдел полиции, где, по словам очевидцев, он проведет ночь. Утром, в зависимости от результатов ветеринарной экспертизы изъятых животных, будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе их хозяина.



«Искали квартиру всем миром с охраной, полицией и соседями. Нашли. Задержали. Увезли. И собак увезли. Ветеринар будет обследовать их на предмет внутренних повреждений, — рассказала «Фонтанке» соседка владельца собак. — Говорят, если найдут что, хозяин может загреметь в СИЗО на 2 месяца. Животных семье при любом раскладе не вернут. Общественное порицание это очень сильная штука».

