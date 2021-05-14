«Животных семье при любом раскладе не вернут». Петербуржца, который ударил одну собаку другой, увезли в отдел полиции

Животных отправят на обследование к ветеринару, чтобы выяснить, нет ли у них травм или увечий. Горе-собаковладельца доставили в отдел полиции, где, по словам очевидцев, он проведет ночь. Утром, в зависимости от результатов ветеринарной экспертизы изъятых животных, будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе их хозяина.
«Искали квартиру всем миром с охраной, полицией и соседями. Нашли. Задержали. Увезли. И собак увезли. Ветеринар будет обследовать их на предмет внутренних повреждений, — рассказала «Фонтанке» соседка владельца собак. — Говорят, если найдут что, хозяин может загреметь в СИЗО на 2 месяца. Животных семье при любом раскладе не вернут. Общественное порицание это очень сильная штука».
Другой житель ЖК «Юность» рассказал «Фонтанке», что соседи не допустят, чтобы животные оказались в приюте. «Собак готовы забрать несколько человек. Они пока в отделении. В приют точно не отдадим», — сообщил мужчина.
После публикации «Фонтанки» в полицию поступило несколько сообщений от граждан, возмущённых поведением владельца собак, в результате мужчиной заинтересовалась прокуратура.
Мужчину, который ударил одну собаку другой во дворе дома на улице Крыленко, засняла на видео соседка. Ролик вызвал серьезный резонанс. Действия владельца собак могут подпадать под статью УК о жестоком обращении с животными, если у них при ветеринарной экспертизе обнаружатся повреждения.