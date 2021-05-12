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Вышли карты Петербурга с маршрутами по архитектурным стилям — модерн, барокко и авангард

В Петербурге создали городские путеводители по архитектурным стилям

Пройти по улицам города новыми, необычными маршрутами, посмотрев на них под определенным ракурсом, помогут новые карты архитектурных стилей. На майских праздниках они начали поступать в книжные магазины Петербурга.

Пока выпущено три карты «умных прогулок»: «Петровское барокко. Центральная часть города», «Авангардная архитектура. Нарвская застава» и «Архитектура модернизма. Васильевский остров». Каждая включает разные маршруты в зависимости от продолжительности и длины: можно посвятить одной теме два часа, а можно — восемь.

В качестве иллюстративного материала авторы проекта использовали исторические карты, картины, коллажи, фотоснимки. Экскурсанты узнают имена архитекторов зданий, их назначение и годы постройки.

Ранее в Петербурге выпустили книгу о сохранившихся витражах Петроградской стороны.

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Комментарии (1)

hedgehog_
модерн это не модернизм. но кому какая разница. в заголовке написано модерн. я и полез глянуть, где оно все есть
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