Пройти по улицам города новыми, необычными маршрутами, посмотрев на них под определенным ракурсом, помогут новые карты архитектурных стилей. На майских праздниках они начали поступать в книжные магазины Петербурга.



Пока выпущено три карты «умных прогулок»: «Петровское барокко. Центральная часть города», «Авангардная архитектура. Нарвская застава» и «Архитектура модернизма. Васильевский остров». Каждая включает разные маршруты в зависимости от продолжительности и длины: можно посвятить одной теме два часа, а можно — восемь.

