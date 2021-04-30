Рано утром 30 апреля из-за движения колонн военной техники автомобилисты успели постоять в пробках на КАД, на набережных Невы и в центре города. «На кольцо не заехать, поехал по набережной, и тут стоим», — сетовали автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»
В седьмом часу «Яндекс» зафиксировал две аномальные пробки:
- 6:18 — внешняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Колтушского шоссе, 6,2 км;
- 6:45 — внешняя сторона КАД от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта, 7,3 км.
Репетиция парада Победы с привлечением техники и авиации запланирована 30 апреля на 10:00. Пробки могут образоваться также, когда военная техника будет уходить из центра города после окончания репетиции.
Заключительная тренировка пройдет 5 мая на Дворцовой площади, генеральная репетиция — 7 мая.