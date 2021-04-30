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На дорогах Петербурга плотно. Из-за военной техники на КАД стояли с раннего утра

Движение в Петербурге ограничивают из-за репетиции парада

Загруженность дорог Петербурга к 8:20 достигла 6 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 выше обычного показателя для данного времени суток.

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Рано утром 30 апреля из-за движения колонн военной техники автомобилисты успели постоять в пробках на КАД, на набережных Невы и в центре города. «На кольцо не заехать, поехал по набережной, и тут стоим», — сетовали автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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В седьмом часу «Яндекс» зафиксировал две аномальные пробки:

  • 6:18 — внешняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Колтушского шоссе, 6,2 км;
  • 6:45 — внешняя сторона КАД от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта, 7,3 км.

Репетиция парада Победы с привлечением техники и авиации запланирована 30 апреля на 10:00. Пробки могут образоваться также, когда военная техника будет уходить из центра города после окончания репетиции.

Заключительная тренировка пройдет 5 мая на Дворцовой площади, генеральная репетиция — 7 мая.

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Комментарии (15)

***_555
ИшЪ, разнылись!
Хотите, чтобы натовские танки Дворцовую площадь поганили?!!!
260818321
ПО несколько раз в год таскают эти "игрушки" по дорогам России. Денег некуда девать? Дорог нету, куча народа в нищете, а этот играется. Только мат на языке.
261697121
А где находятся дроги Петербурга?
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