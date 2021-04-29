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Военные назвали точные даты репетиций парада на Дворцовой. Они отличаются от тех, что давал Смольный

Тренировки перед парадом Победы пройдут в Петербурге 30 апреля, 5 и 7 мая

Стали известны дни, когда военные будут репетировать парад Победы. Как рассказал журналистам заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков, к тренировкам привлечены более 4 тысяч человек.

«Очередная совместная репетиция с привлечением техники и авиации состоится завтра, 30 апреля, в 10 утра. Заключительная тренировка пройдет 5 мая на Дворцовой площади. Генеральная репетиция состоится 7 мая», — сообщил Кочетков на пресс-конференции, которая прошла в ТАСС 29 апреля.

По его словам, в военном параде 9 мая примут участие больше 4 тысяч человек, 109 единиц наземной техники и 30 самолетов и вертолетов.

Все участники парада прошли вакцинацию от COVID-19 или имеют антитела, отметил он.

Обычно перед репетициями парада военная техника приезжает на Дворцовую площадь через КАД, Пискарёвский проспект и набережные Невы. По ходу продвижения колонны улицы могут перекрывать. Об изменении работы общественного транспорта ранее сообщали в Смольном и вместе с ГИБДД называли еще возможную дату — 8 мая, но в итоге в этот день репетиции не будет.

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Комментарии (3)

Spokoyno
Зачем этот парад нужен вообще, когда они уже угомонятся, старье свое демонстрировать, людям мешать
efela
Завтра будет транспортный апокалипсис - последний рабочий день перед длинными выходными - самое время для репетиций парадов.
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