Военные назвали точные даты репетиций парада на Дворцовой. Они отличаются от тех, что давал Смольный

«Очередная совместная репетиция с привлечением техники и авиации состоится завтра, 30 апреля, в 10 утра. Заключительная тренировка пройдет 5 мая на Дворцовой площади. Генеральная репетиция состоится 7 мая», — сообщил Кочетков на пресс-конференции, которая прошла в ТАСС 29 апреля.



По его словам, в военном параде 9 мая примут участие больше 4 тысяч человек, 109 единиц наземной техники и 30 самолетов и вертолетов.

Все участники парада прошли вакцинацию от COVID-19 или имеют антитела, отметил он.