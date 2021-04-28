Репетиции и парад Победы перекроют движение в центре Петербурга. Общественный транспорт пустят в объезд

Общественный транспорт 30 апреля, а также 5, 7, 8 и 9 мая на несколько часов изменит маршруты.

Как сообщает 28 апреля Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с 00:00 29 апреля до 12:30 9 мая будет запрещена парковка на участке набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, в Певческом проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице. С 14:00 до 18:00 30 апреля и 5 мая, а также с 7:00 до 12:30 7 мая будет перекрыто движение по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, по Миллионной улице, Певческому проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

С 15:00 8 мая до 12:30 9 мая закроют проезд по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, Певческому проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной. С 15:00 до 16:30 8 мая и с 9:00 до 12:30 9 мая перекроют движение по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс» Поделиться Поделиться







Перекрытия изменят и маршруты троллейбусов. Как сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», в дни репетиций и во время проведения парада ко Дню Победы закроют движение троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22 по Невскому проспекту от Садовой до Дворцового проезда, Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проспекту. Ограничения будут действовать в следующие даты: 30 апреля, с 14:00 до 18:00;

5 мая — с 14:00 до 18:00;

7 мая — с 07:00 до 12:30;

8 мая — с 15:00 до 16:30;

9 мая — с 09:00 до 12:30. Вместо обычных маршрутов троллейбусы проследуют:

№1 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому проспекту до конечной станции «Тульская улица». №5 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту до конечной станции «Проспект Бакунина». №7 — от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому проспекту, проспекту Бакунина, Мытнинской улице (обратно по Мытнинской улице, Полтавской улице), 8-й Советской улице до конечной станции «Новгородская улица». №10 — по двум трассам: от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице (обратно по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;

от конечной станции «Таллинская улице» по улице Стахановцев, Заневскому проспекту, Новочеркасскому проспекту (обратно по Новочеркасскому проспекту, Таллинской улице), Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту, проспекту Бакунина, Мытнинской улице.

№11 — по двум трассам: от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице (обратно по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;

от конечной станции «Таллинская улица» по улице Стахановцев, Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Невскому проспекту, Суворовскому проспекту до конечной станции «Тульская улица». №17 — от конечной станции «Улица Костюшко» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, улице Якубовича, Конногвардейскому переулку до конечной станции «Конногвардейский бульвар» (обратно по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому переулку, улице Якубовича). №22 — от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому проспекту до конечной станции «Тульская улица».