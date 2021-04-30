FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
74.38р90.15р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Военная техника уже ждёт репетиции в центре Петербурга. Автомобилисты встают в пробки

В Петербурге ограничили движение в связи с тренировкой парада

В центре Петербурга полным ходом идет подготовка к репетиции парада Победы, которая начнётся на Дворцовой площади в 10 часов утра.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», военная техника уже стоит на набережной Мойки, на Невском проспекте можно встретить военнослужащих.

Фото: Татьяна Востроилова / «Фонтанка.ру»
Фото: Татьяна Востроилова / «Фонтанка.ру»
Фото: Татьяна Востроилова / «Фонтанка.ру»
Фото: Софья Огнева
ПоделитьсяПоделиться

«Яндекс.Карта» демонстрирует перекрытия, но движение пока есть.

ПоделитьсяПоделиться

Невский едет до Адмиралтейского проспекта, а перед ним движение приостановили, образовалась пробка, и многие разворачиваются обратно через сплошную. С Невского часть потока уходит на Малую Морскую, с Большой Морской сворачивают на Невский в сторону Садовой.

Выезд с Михайловской улицы и набережной канала Грибоедова ограничивают, пропуская транспорт небольшими порциями: на один зелёный сигнал машины стоят, на другой едут.

Вид на Невский с Мойки
Вид на Невский с МойкиФото: Татьяна Востроилова / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

На остановках общественного транспорта много людей. Сотрудник ГИБДД посоветовал не ждать.

Есть ли движение на Невском, можно посмотреть по веб-камерам у Гостиного двора и Аничкова дворца.

Вид на Невский с Мойки
Вид на Невский с МойкиФото: Татьяна Востроилова / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

***_555
Совок + КНДР
265869877
Что? Опять парад, недавно только был парад, через всю страну на железнодорожных платформах и трассах общего пользования. Весь мир обсуждал наш парад. Все оценили, даже Байден лично позвонил, поделился впечатлениями. Мало? Это ж сколько в России лишних денежных средств, что у нас парад за парадом?
260569221
Да задолбали эти пробки… кольцо стоит уже 2 недели.. сколько можно уже???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний