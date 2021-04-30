В центре Петербурга полным ходом идет подготовка к репетиции парада Победы, которая начнётся на Дворцовой площади в 10 часов утра.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», военная техника уже стоит на набережной Мойки, на Невском проспекте можно встретить военнослужащих.
«Яндекс.Карта» демонстрирует перекрытия, но движение пока есть.
Невский едет до Адмиралтейского проспекта, а перед ним движение приостановили, образовалась пробка, и многие разворачиваются обратно через сплошную. С Невского часть потока уходит на Малую Морскую, с Большой Морской сворачивают на Невский в сторону Садовой.
Выезд с Михайловской улицы и набережной канала Грибоедова ограничивают, пропуская транспорт небольшими порциями: на один зелёный сигнал машины стоят, на другой едут.
На остановках общественного транспорта много людей. Сотрудник ГИБДД посоветовал не ждать.
Есть ли движение на Невском, можно посмотреть по веб-камерам у Гостиного двора и Аничкова дворца.