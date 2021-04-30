Фото: «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Послушайте музыку на Невском, зайдите на палубу ледохода, не пропустите презентацию новой пластинки НОМ, потанцуйте на празднике в обновлённом музыкальном пространстве и не пропустите масштабную выставку работ Андрея Крисанова, нарисовавшего обложку «Группы крови».

Актуальное

Ледоколы остановятся в центре

1–2 мая, с 12:00, 0+

Новый месяц начнут с Фестиваля ледоколов. В субботу они пришвартуются вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. С 12:00 горожан начнут пускать на экскурсии по палубам «Капитана Николаева», «Ивана Крузенштерна» и «Капитана Зарубина». Акция продлится два дня. 2 мая с 14:30 до 14:40 в акватории Невы перед Благовещенским мостом, между набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной пройдёт «Вальс буксиров» — проход судов, которые пускают вверх струи воды и как будто танцуют. Кульминацией станет водный флешмоб: к 17:00 катера и гидроциклы соберутся на Неве в районе стрелки Васильевского острова.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Музыка зазвучит на воде и на суше

2 мая, с 12:00, 0+

В воскресенье Фонтанка, Крюков канал, Мойка и Зимняя Канавка станут сценой для Речного карнавала. Корабли с символикой регионов Серебряного ожерелья России, Москвы, Петербурга и даже отдельно — Дня Победы пройдут по центру города. При этом прямо на палубе будут разворачиваться музыкальные и театральные представления. Действо займёт около двух часов и завершится в 14:00. Сразу после на улицах горожан начнут развлекать музыканты: 14 коллективов планируют выступать вдоль Невского проспекта до 22:00.

Шоу над водой и представление дронов

2 мая, 22:00–23:00, 0+

Открытие туристического сезона в первые выходные мая город отметит Welcome SPb Show. Акватория Невы станет площадкой для экстрим-шоу флайбордистов и аквабайкеров, а в финале в небо поднимутся дроны. Онлайн-трансляцию смотрите на «Фонтанке».

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Вечеринка разразится в «К-30»

30 апреля — 2 мая, 18+

Музыкальное пространство «K-30» в гавани Васильевского острова открывает двухэтажный контейнерный двор и устраивает из события празднество на несколько дней. 30 апреля в 23:00 в афише — pre-party, где играть будут 10 диджеев, «выходя за все грани музыкальных ландшафтов». Выходные 1 и 2 мая — время большой вечеринки, для которой в пространстве обустроят сразу две сцены. Начнут в 19:00, среди гостей — музыкант и диджей Philipp Gorbachev, который в 2019 году для альбома Kolokol записывал настоящий перезвон, петербургский исполнитель Nocow и другие исполнители из обеих столиц.



Новое в музеях

К Крисанову попробуют подобрать «ключи»

30 апреля — 10 июня, 18+

В центре современного искусства им. Сергея Курёхина — большая выставка работ Андрея Крисанова «В поисках ключей». Художник создавал декорации для «Поп-механики» и «Кино», нарисовал обложку для альбома «Группа крови», появлялся в «Ассе» вместе с Виктором Цоем, выступал с ним как музыкант. Входил в группу «Новые художники» Тимура Новикова, а позже начал создавать работы в собственной уникальной стилистике, смешивая фольклорные и авангардные традиции и пытаясь передать видение, созвучное эпохе.

Скульптурных героев разложат по полочкам

5 мая, 19:00, 16+

В центральном выставочном зале «Манеж», где до 16 мая на межмузейной выставке «(Не)подвижность» скульптуры «поют», в декорациях театрального закулисья ждут историка Павла Котляра с лекцией об увековечивании памяти в статуях в императорских резиденциях. Ведущий, который десять лет проработал в Петергофе и Царском Селе, сделает «героями вечера» бюсты великого князя Николая Александровича из Царского Села, Петра Великого из Нижнего парка Петергофа и утраченного Франциска I, созданного французским скульптором Огюстом Дюмоном, и расскажет о каждом из них. На лекцию нужна регистрация.

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Мастера татуировок рассеют боль

2 мая — 6 июня, 18+

Больше 40 тату-мастеров из шести городов и трех стран представят свою живопись и графику в кластере «Артмуза» на выставке «Дисперсия боли» Некоторые из авторов — художники с академическим образованием, которые только осваиваются в мире рисунков на теле, другие, напротив, занимаются татуировками долгие годы. Вход на экспозицию — свободный.

Будущее и прошлое столкнули в «Эрарте»

До 27 июня, 18+

Посетителям «Эрарты» предлагают увидеть параллельную Россию на выставке «Индустриальное и человеческое». Авторы рукодельных панно — супруги Владимир Горбунов и Ксения Гончарова — вдохновлялись жизнью Южного Урала и рефлексировали по поводу неминуемого технологического прогресса. В их сёлах и городах вместе с людьми, «трагически отстающими от современности», живут электрокозы и киберрыбы.

Фото: Скриншот сайта erarta.com Поделиться Поделиться







Музыка в городе

В Александринском пролистают энциклопедию джаза

30 апреля, 19:30, 12+

В Международный день джаза на Новой сцене Александринского театра Mussorgsky Jazz Orchestra под управлением Сергея Богданова «пролистает» своеобразный «учебник истории джазовой музыки». Со сцены прозвучат произведения композиторов от «золотого века джаза» до современности: Флэтчер Хендерсон, Дюк Эллингтон, Диззи Гиллеспи, Джон Колтрейн, Хэрби Хэнкок, Берт Йорис, Геннадий Гольштейн.



«АукцЫон» приветствует весну

30 апреля, 20:00, 16+

В «Морзе» с большим весенним концертом выступает «АукцЫон». Совсем недавно, в 2020 году, музыканты выпустили новый альбом «Мечты».

Участники НОМ притворятся обэриутами

1 мая, 19:00, 19+

Группа НОМ («Неформальное объединение молодёжи») завершила работу над альбомом-антологией, посвященным творчеству поэтов ОБЭРИУ — «МАЛГИЛ». Вдохновлялись Хармсом, Заболоцким, Введенским, Бехтеревым и другими. Результат презентуют во «Времени N».

Луна выйдет, чтобы осветить лучшее

7 мая, 20:00, 12+

В «А2» выступает Луна. Её песню «Алиса» можно было услышать в сериале «Чики» — одной из главных новинок 2020 года. На встрече с поклонниками из Петербурга певица намерена исполнить все хиты.

Конкурентки Манижи занимают Ледовый

8 мая, 19:00, 6+

В Ледовый дворец приезжают «2Маши». Дуэт Марии Зайцевой и Марии Шейх в этом году всерьёз претендовал на то, чтобы представлять Россию на Евровидении, но, выступив на национальном отборе с песней Bitter Words, уступил Маниже и её «Русской женщине».

В Филармонии вновь предлагают общедоступную классику

11 мая, 19:00, 6+

Общедоступным концертом длинные выходные завершат в Филармонии. В Большом зале Академический симфонический оркестр под управлением Владимира Альтшулера исполнит «Гимн великому городу» Глиэра, а также современных авторов — Радвиловича, Слонимского, Баснера, Успенского и Нестерову: это — концерт-открытие Международного фестиваля «Петербургская музыкальная весна». Солирует сопрано Татьяна Старкова из Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Билеты обойдутся в 200 рублей.

Сходить в театр

Инопланетяне воплотят свой план на сцене

30 апреля и 1 мая, 19:00, 16+

В Театре эстрады им. Аркадия Райкина — премьерные показы спектакля «Главный элемент». Ставя историю о мужчине, который согласился быть подопытным в экспериментах инопланетян, режиссёр Андрей Носков обращался к пьесе Натальи Мошиной «К звёздам».

Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







В Городском театре вспоминают вдохновителя Чехова

30 апреля, 19:00, 14+

Писателя Всеволода Гаршина, написавшего множество новелл, литературоведы часто называют предшественником Антона Чехова. Три произведения Гаршина — «Красный цветок» о сумасшедшем, который верит, что мировое зло воплотилось в одном растении, «Трус» — о человеке, который боится идти на войну, и «Четыре дня», посвящённые раненому, которого оставили в лесу, — заинтересовали режиссера Антона Корнилова. Для спектакля «Красный цветок» он соединил эти истории. Премьера пройдёт в Городском театре.

Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







БТК принимает гостей

До 3 мая

В этот уик-энд одно из главных событий в категории «для всей семьи» — гастроли Красноярского театра кукол на сцене БТК. Перед петербуржцами исполнят и спектакль «Я — Кулак. Я — А-Н-Н-А» (12+)) Юлии Каландаришвили про девочку, которая не слышит, и мюзикл о коте «Есть ли жизнь в offline?» (9+). Подробнее о самых интересных новинках «Фонтанка» писала в отдельном гиде.

Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







На экране

Подвиг советского летчика — в кино

С 29 апреля, 12+

В прокат вышел фильм «Девятаев», ради которого лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском «Любимый город» и выпустил клип с полётами. Тимур Бекмамбетов снял историю Михаила Девятаева, лётчика, попавшего в плен, а потом сбежавшего оттуда на угнанном вражеском самолете. О том, чего ждать от этой работы, рассказывает кинообозреватель «Фонтанки».

Фото: Скриншот трейлера / Youtube.com Поделиться Поделиться







На площадках прощаются с классикой по Толкиену

Ретроспектива фон Триера — на его юбилей

30 апреля — 1 мая, 18+

На «Ленфильме» серией специальных показов отмечают день рождения Ларса фон Триера, которому исполняется 65 лет. 30 апреля на большом экране покажут «Догвилль» — фильм, созданный по канонам манифеста «Догма-95». Действие в кадре фактически происходит на театральной сцене: перед зрителем выстраивают городок, куда к «добрым людям», скрываясь от гангстеров, бежит главная героиня. Ну а 1 мая на студии главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов представит ленту «Мандерлей».

Фото: Скриншот трейлера / Youtube.com Поделиться Поделиться







Леонов возглавит бригаду строителей

1 мая, 15:20, 12+

В День весны и труда на «Ленфильме» покажут советскую производственную драму Сергея Микаэляна «Премия» 1974 года, в которой роль бригадира Василия Потапова исполняет Евгений Леонов. Критик Игорь Гулин объяснит, как история о бригаде строителей, которая отказывается от премии за «липовые» трудовые достижения, стала хитом после выхода.

«Родина» показывает «Окно во двор»

3 мая, 19:00, 12+

В «Родине» в понедельник показывают «Окно во двор» Альфреда Хичкока на английском с субтитрами. В 1955 году лента, в которой главный герой вынужден сидеть дома и наблюдать за соседями из окна, получила четыре номинации на премию «Оскар».

Фото: Скриншот трейлера / Youtube.com Поделиться Поделиться







«Иди и смотри» снова в прокате

С 6 мая, 16+

Там же, на Караванной, устраивают ретроспективу «Иди и смотри» Элема Климова по сценарию Алеся Адамовича и самого Климова. Белорусский мальчик Флёра попадает в центр нацистской карательной операции. Работу называют одним из самых страшных фильмов о войне. Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

