В Петербурге взойдет музыкальная Луна

Украинская певица Луна, исполняющая магнетический поп, несколько лет назад очень ярко ворвалась в музыкальное пространство со своим дебютным альбомом «Маг-ни-ты». С тех пор Кристина Герасимова (это настоящее имя певицы) успела написать много песен, в том числе для кино, а также стать невольной участницей скандала с бывшим мужем — создателем группы «Грибы» Юрием Бардашем. Но нас интересует только музыка — ею Петербург сможет насладиться 7 мая в клубе А2. (12+)



Фото: Marina987, wikipedia.org Поделиться Поделиться







Узнать Луну можно легко — легкие синтезаторы, отсылающие слушателя куда-то в поп-музыку 80-х, и спокойный женский вокал заставляют если уж не пуститься в пляс, то по крайней мере покачать головой в такт четкому барабанному ритму. Неудивительно, что Луна полюбилась слушателям — ее простая, но атмосферная музыка сразу же отсылает во времена, когда деревья были большими, а по телевизору группа «Альянс» пела про зарю.



Jukebox — один из главных хитов певицы. Другой хит — песню «Алиса» — уважаемые читатели могли слышать в сериале «Чики» с Ириной Горбачевой.



Переслушать эти и другие композиции, кстати, будет полезно, так как на концерте Луна намерена исполнить все хиты. В этом году Герасимова еще не успела порадовать поклонников новинками, но, судя по дискографии, Луна очень продуктивна — полноформатные альбомы были и в 2018, и в 2019 годах. А вот в 2020-м певица несколько расслабилась — там был лишь мини-альбом Fata Morgana и пара синглов. Впрочем, песня «Лебединая», вышедшая в октябре, прочно ворвалась в сердца слушателей и сейчас является самой популярной композицией Луны, судя по данным «Яндекса».

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

