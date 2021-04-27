«Главный элемент» Андрея Носкова: из офиса к звёздам

30 апреля и 1 мая в Театре эстрады им. Аркадия Райкина состоится премьера спектакля «Главный элемент», поставленного Андреем Носковым по пьесе Натальи Мошиной «К звёздам». В репертуаре театра уже идут две постановки Носкова — «Здрасьте, я Ваша тётя» и «Мама-кот».

История начинается так, как начинались десятки научно-фантастических фильмов: на Землю прибывает корабль инопланетян, которым необходим опытный образец в лице представителя человечества. Единственным, кто проявляет решимость и соглашается на такой эксперимент, оказывается «белый воротничок» Борис Костиков. То есть тот самый маленький человек, чья жизнь, мысли, чувства окружающим представляются незначительными. Ироничные и абсурдные ситуации, в которые он попадает, позволяют посмотреть не только на себя, но и на реальность под другим углом.

Персонажей своего спектакля Андрей Носков помещает в декорации, минималистично обозначающие территорию игры. Посредством светового рисунка и видео, проецируемого на три больших экрана, размещенных на сцене, действие будет легко перемещаться из одного пространства в другое. А главный герой пройдет непростой путь трансформации сознания.



«Что в нашей жизни главное — случайное или очень случайное? Когда уже так страшно, что нужно начать смеяться? — размышляет режиссер. — И зачем мы отшучиваемся, когда нечего сказать? Это так просто и так сложно — сказать, например, «я люблю тебя».



Начало в 19:00.



16+



Наталия Эфендиева

