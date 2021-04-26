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«Дисперсия боли»: петербуржцам покажут живопись мастеров татуировки

Более сорока мастеров татуировки покажут свою живопись и графику на выставке «Дисперсия боли», которая пройдёт в кластере «Артмуза» на Васильевском. Как видно из названия, авторы хотели показать «разложение» физических ощущений от татуирования на спектр — вроде того, как это происходит с лучом света, проходящим через призму. Что это будет значить по факту — увидим на выставке. Из известных мастеров будет графика Дмитрия Юдоли (с концепцией «красота в уродстве»), из не очень известных — 19-летняя Ксения Липская с бэкграундом в виде лицея при Академии художеств.

Фото: Дмитрий Стельмах, фото предоставлено организатором
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Вообще, судя по представлению участников, среди тату-мастеров, участвующих в проекте, достаточно людей с академическим бэкграундом, то есть наверняка будут нарочито консервативные формы с неожиданным содержанием. Одна из художниц, получив несколько профильных образований, не так давно ушла в татуировку и занимается ей параллельно с традиционной живописью. Насколько «обычное» искусство в исполнении татуировщиков интереснее, чем у художников, которые по жизни не занимаются тату, каждый решит сам.

Открытие состоится 2 мая в 19 часов. Выставка будет проходить до 6 июня. Вход свободный.

18+

Анастасия Семенович

Фото: Дмитрий Стельмах, фото предоставлено организатором

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Комментарии (1)

Uni
Какая-то беда с засильем татух творится. Странно, что гундяевские не высказываются - неправославно же! )
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