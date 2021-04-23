Городской театр представит «Красный цветок» по рассказам Гаршина

29 и 30 апреля на Камерной сцене Городского театра состоится премьера спектакля «Красный цветок». Режиссер Антон Корнилов показал эскиз по рассказам Гаршина прошлой весной на лаборатории «Генератор» — и в итоге стал одним из победителей.
Писатель Гаршин не самый востребованный отечественной сценой автор и вполне уже может проходить по разряду забытых или полузабытых. Режиссер Корнилов эту досадную оплошность исправляет, доказывая, что тексты прямого предшественника Антона Чехова сценичны — к ним необходимо лишь подобрать конгениальный художественный язык.
В основе спектакля три новеллы — «Красный цветок», «Трус» и «Четыре дня». Несколько героев объединяет одна цель — борьба со злом. Прекрасно понимая, что смысла в их действиях нет, они тем не менее продолжают свою битву. Режиссер использует ясные визуальные метафоры: например, цветок красного цвета становится средоточием вселенского зла, центральный герой все время с кем-то беседует (в финале оказывается, что его собеседники — это он сам), а больничная оранжерея служит местом встреч и воспоминаний.
Начало в 19:00.
14+.
Наталия Эфендиева