Суд за закрытыми дверями арестовал петербургского режиссёра по делу о педофилии

Невский районный суд избрал меру пресечения режиссёру, обвиняемому в растлении девочки-подростка через социальную сеть. Оставлять ему возможность выходить в Интернет в ближайшие два месяца посчитали небезопасным.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 29 апреля Ивана Жербина доставили в суд с ходатайством следствия о заключении под стражу. Обвиняемый в развратных действиях признал, что обменивался пикантным контентом с 13-летней и попросил о более мягкой мере, не связанной с какой бы то ни было изоляцией.
Суд не счёл разумным отпускать фигуранта под залог. Его отправили в следственный изолятор до 26 июня. Процесс проходил в закрытом режиме.
35-летний Иван — режиссёр небольшой студии, которая снимает рекламные ролики и короткометражки. В нерабочее время он, по версии следствия, снимает себя обнажённым — его фото отправились 13-летней пользовательнице «ВКонтакте», которая также прислала ему снимки в стиле «ню».