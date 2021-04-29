Суд за закрытыми дверями арестовал петербургского режиссёра по делу о педофилии

Невский районный суд избрал меру пресечения режиссёру, обвиняемому в растлении девочки-подростка через социальную сеть. Оставлять ему возможность выходить в Интернет в ближайшие два месяца посчитали небезопасным.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 29 апреля Ивана Жербина доставили в суд с ходатайством следствия о заключении под стражу. Обвиняемый в развратных действиях признал, что обменивался пикантным контентом с 13-летней и попросил о более мягкой мере, не связанной с какой бы то ни было изоляцией.