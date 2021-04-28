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Петербургскому режиссёру вменяют онлайн-порнопробы. Обнажёнку ему отправляла школьница

Режиссёра из Петербурга подозревают в развращении девочки через соцсеть «ВКонтакте»

Пикантная переписка в соцсетях привела жителя Петербурга в изолятор временного содержания. Собеседницей 35-летнего режиссёра стала 13-летняя девочка. Поводом для возбуждения уголовного дела о развратных действиях стало заявление мамы подростка.

Как стало известно «Фонтанке» 28 апреля, предпринимательница из Петербурга заявила в понедельник на некоего мужчину, который выпросил у её дочери обнажённые фото, а затем отправил свои. На следующий день СК возбудил уголовное дело, тогда же был задержан 35-летний Иван, режиссёр небольшой студии, снимающей рекламные ролики и короткометражки.

Мужчина признался, что проявлял интерес к 13-летней девочке. После этого подозреваемого поместили в ИВС, где он будет дожидаться избрания меры пресечения.

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Комментарии (6)

Dimitry Antonov
Очередное дело, вытекающее из содержимого "Вконтакте". Не могу понять в чём дело, это соцсеть такая или пользователи этого ресурса?
Piter Russo
Он новую версию Лолиты снимать что ли вздумал?? да и запутался???
265055770
Странно, что не слышно возмущенных требований деятелей искусств в защиту художника - жертвы режыма. Сенцова с Серебренниковым защищали, а тут подозрительно тихо.
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