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Над Дворцовой площадью прошла первая тренировка боевой авиации к Параду Победы

Боевая авиация провела первую тренировку к параду в честь 9 Мая в небе над Петербургом

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка»
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Жители и гости Петербурга днем 29 апреля смогли наблюдать над городом военные вертолеты и истребители. Экипажи авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели в петербургском небе первую тренировку пролёта боевой авиации к Параду Победы.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, над Дворцовой площадью Петербурга в едином строю пролетели 30 самолетов и вертолётов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации объединения. Летчики отработали выдерживание равнения, заданных интервалов, дистанций и скорости полета. Взлёты оперативно-тактической авиации прошли с аэродромов Петрозаводска в Карелии и Хотилово в Тверской области, армейской авиации — с аэродрома в Пушкине, а транспортной — с аэродрома постоянного базирования в Левашово.

Строй возглавлял тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, за ним пролетели звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор». После в небе пролетели транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, и завершили пролёт многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С, истребители Су-34 и истребители- перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31.

Ранее экипажи оперативно-тактической и армейской авиации передислоцировались на оперативные аэродромы из Псковской, Курской, Воронежской и Тверской областей и Карелии, чтобы провести совместные тренировки воздушной части Парада Победы.

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