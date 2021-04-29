Жители и гости Петербурга днем 29 апреля смогли наблюдать над городом военные вертолеты и истребители. Экипажи авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели в петербургском небе первую тренировку пролёта боевой авиации к Параду Победы.
Как сообщили в пресс-службе ЗВО, над Дворцовой площадью Петербурга в едином строю пролетели 30 самолетов и вертолётов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации объединения. Летчики отработали выдерживание равнения, заданных интервалов, дистанций и скорости полета. Взлёты оперативно-тактической авиации прошли с аэродромов Петрозаводска в Карелии и Хотилово в Тверской области, армейской авиации — с аэродрома в Пушкине, а транспортной — с аэродрома постоянного базирования в Левашово.
Строй возглавлял тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, за ним пролетели звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор». После в небе пролетели транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, и завершили пролёт многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С, истребители Су-34 и истребители- перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31.
Ранее экипажи оперативно-тактической и армейской авиации передислоцировались на оперативные аэродромы из Псковской, Курской, Воронежской и Тверской областей и Карелии, чтобы провести совместные тренировки воздушной части Парада Победы.