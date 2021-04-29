Жители и гости Петербурга днем 29 апреля смогли наблюдать над городом военные вертолеты и истребители. Экипажи авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели в петербургском небе первую тренировку пролёта боевой авиации к Параду Победы.



Как сообщили в пресс-службе ЗВО, над Дворцовой площадью Петербурга в едином строю пролетели 30 самолетов и вертолётов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации объединения. Летчики отработали выдерживание равнения, заданных интервалов, дистанций и скорости полета. Взлёты оперативно-тактической авиации прошли с аэродромов Петрозаводска в Карелии и Хотилово в Тверской области, армейской авиации — с аэродрома в Пушкине, а транспортной — с аэродрома постоянного базирования в Левашово.