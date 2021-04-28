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Алиса Фрейндлих вернется на сцену впервые после перенесенного коронавируса

В афише БДТ появился спектакль с Алисой Фрейндлих, перенесшей ковид

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вернется на сцену БДТ после перенесенного заболевания 25 мая: в афише театра появился спектакль «Волнение» по пьесе Ивана Вырыпаева с ее участием. Он будет сыгран на сцене Каменноостровского театра (вторая сцена БДТ).

Это первый спектакль Алисы Бруновны после госпитализации из-за коронавируса. Однако, как сообщили «Фонтанке» в театре, до этого, в марте, актриса уже приезжала в БДТ специально для записи видео для благотворительного проекта «Я мечтаю о жизни» ко Всемирному дню информирования об аутизме, а также чтобы посмотреть спектакль «Джульетта».

Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом в декабре 2020 года, там же она встретила Новый год. Вся страна с волнением следила за изменениями в состоянии здоровья любимой актрисы. Ее выписали в феврале 2021 года.

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Комментарии (4)

ViTrO
Крепкого здоровья прекрасной женщине и замечательной актрисе!
michailPotapov
звездеж. от барановируса не выздоравливают
265884280
Крепчайшего здоровья Алисе Бруновне!
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