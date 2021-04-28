Алиса Фрейндлих вернется на сцену впервые после перенесенного коронавируса

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вернется на сцену БДТ после перенесенного заболевания 25 мая: в афише театра появился спектакль «Волнение» по пьесе Ивана Вырыпаева с ее участием. Он будет сыгран на сцене Каменноостровского театра (вторая сцена БДТ).



Это первый спектакль Алисы Бруновны после госпитализации из-за коронавируса. Однако, как сообщили «Фонтанке» в театре, до этого, в марте, актриса уже приезжала в БДТ специально для записи видео для благотворительного проекта «Я мечтаю о жизни» ко Всемирному дню информирования об аутизме, а также чтобы посмотреть спектакль «Джульетта».

