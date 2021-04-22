Фото: скриншот трейлера YouTube Поделиться Поделиться







В прокате «Великий» — первая за долгое время и достаточно необычная работа Джонни Деппа, в которой он усердно пытается, с одной стороны, «перезапустить» собственную карьеру, а с другой — исповедоваться. Несмотря на то, что задачи — до безумия амбициозные, и то, и другое у актера получилось.

В последние годы карьера Деппа даже не шла по наклонной, а была просто сплошной заупокойной службой. Чтобы оценить масштаб катастрофы, достаточно было посмотреть «Фантастических тварей», последнюю его большую работу, в которой он сыграл главного злодея Гриндевальда. Складывалось ощущение, что в современный актерский состав зачем-то вклеили ровесника Сары Бернар, совершенно чужеродное тело, которое само не очень понимает, что делает на экране.

Обвинения в насилии по отношению к бывшей жене, Амбер Херд, и судебные скандалы окончательно вытеснили имя актера из отделов культуры в газетные криминальные и скандальные полосы. Наконец, крупные студии с чистым сердцем признались, что работать с Деппом — сущая мука: кинематографисты давно уже обзывали актера радиоактивным, а теперь они могут не мириться с бесконечными арестами, скандалами и срывами.

Фото: скриншот трейлера YouTube Поделиться Поделиться







На этом фоне «Великого», в котором Депп выступил и как исполнитель главной роли, и как продюсер, трудно оценивать иначе как попытку вернуться в большое кино и показать себя по-новому. Действительно, Депп тут мало похож на своего обычного персонажа — мечтателя на грани нервного срыва, обаятельного раздолбая. Он играет разбитого, униженного, погруженного в депрессию гения. Его герой — великий фотограф Юджин Смит, которому принесли мировую славу репортажи с фронтов Второй мировой, невероятно выразительные и пронзительные. На момент действия Смиту уже за пятьдесят (как и Деппу, кстати), и он давно пребывает в затяжном творческом кризисе. Снимать нечего, поклонники атакуют мастерскую, остается только всем подряд хамить и тихо спиваться за закрытыми дверьми.

Но однажды на пороге появляется Эйлин (Минамэ Хинасе), сотрудница компании «Фуджифильм», рекламировать которую предстоит Смиту — ради заработка, конечно. Между делом девушка просит фотографа об одолжении — вдруг он смог бы приехать в ее родной город, Минамату, и снять репортаж о том, что там происходит. А происходит там форменная экологическая катастрофа: фабрика по производству химикатов сливает отходы в озеро, из-за чего местные жители страдают от последствий тяжелых отравлений. Местные жители протестуют — но их никто не желает слышать. Если же на страницах американских журналов появятся статьи про Минамату — это изменит ситуацию и поможет страдающим жертвам.

Образ, который строит на экране Депп, конечно, трудно не соотносить с ним самим, он прямо-таки кричаще-исповедальный и личный, несмотря даже на фальшивую седину Смита. И актер, и персонаж — пьяницы, аутсайдеры, которые достали всех коллег своими запоями и скандалами, срывами сроков. Смит еще и отвратительный муж и отец — во всяком случае, сам себя таковым считает, а родные знать его не желают. Зато обожает армия поклонников, почитающая своих кумиров за живых гениев и потому уверенная в том, что они нуждаются в бесконечных признаниях в любви.



Фото: скриншот трейлера YouTube Поделиться Поделиться







Справедливости ради, этот исповедальный фильм и основан на исповеди — книжке Смита и той самой Эйлин, ставшей позднее его женой. И фильм, и книга — об одном и том же: оба произведения складываются в хронику очищения художника через чужие страдания. Смит — а вместе с ним и Депп — зажравшийся, самодовольный буржуа, уверенный в своем таланте, приезжает в своеобразную цитадель скорби. Муки обитателей жуткого городка, скрюченных страшной болезнью Миниматы, убивающей человеческий мозг, лишающей людей подвижности, становятся частью его жизни — и заставляют его переродиться.

Разница между Смитом и Деппом на самом деле в одном. Один совершенно случайно прошел этот путь — и рассказал о нем. Другой — большой актер, чего уж там, — влезает в его шкуру и проходит по той же дороге страданий и перерождения по собственной воле и даже инициативе. Такой перформанс в лучших традициях современного искусства сам по себе достоин внимания, интереса и даже почтения. Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»