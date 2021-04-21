Тема фестиваля, ради которого вот уже десять лет культурные пространства раз в год работают допоздна, устраивают костюмированные вечеринки или открывает двери обычно недоступных хранилищ, на этот раз звучит так: «Книга — путь к звёздам». «Фонтанка» присмотрелась к тому, что будет происходить в городе 24 апреля, и выбрала самые интересные события. Горожане могут присоединиться к активностям в понравившейся библиотеке в любом из районов города.

Вселенная Средневековья и звёздная вечеринка: программа для взрослых



Сотрудники Российской национальной библиотеки выходят «на старт» раньше всех и ждут посетителей (18+) уже в пятницу, 23 апреля, в главном здании на площади Островского. Пришедших проведут по фондам, покажут средневековые рукописи и книги, в которых говорится о Вселенной, а рядом со статьями о медицине можно найти астрономические изыскания. Хранитель отдела редких книг расскажет о первых изданиях династии венецианских печатников. Мини-лекцией в РНБ не ограничатся. На выставке в отделе эстампов «Жемчужина Италии» экскурсантам предложат посмотреть литографии, фотографии XIX века, а также редкие гравюры XVII–XVIII веков, на которых изображена Венеция. А в отделе картографии горожанам покажут сюжетные рисунки и планы старинного города «с высоты птичьего полёта». В пятницу же петербуржцев проведут вокруг корпусов главного здания и расскажут о формировании «Библиотечного квартала».

Фото: с официального сайта Российской национальной библиотеки Поделиться Поделиться







На следующий день, 24 апреля, «Библионочь» продолжится в Новом здании Российской национальной библиотеки, а сотрудники сосредоточатся на космической теме. В программе акции — выставка «Исследование и освоение космоса», на которой экспонируются иностранные издания с 1776 года о Вселенной, лекции «Солнечные затмения в Петербурге», «Космос, человек, его культура и ее кино» и показ немого кино «Аэлита» под живую музыку. Вольную экранизацию одноименной фантастической повести Алексея Толстого о путешествии землян на Марс режиссёр Яков Протазанов снял в 1924 году. Эту картину можно считать первым советским фантастическим фильмом. На все встречи в РНБ нужна регистрация, количество мест на экскурсии особенно ограничено, так что стоит поторопиться. Читательский билет не нужен. Онлайн-трансляция тоже будет — РНБ покажет происходящее в своём канале в TikTok.



Государственная библиотека для слепых и слабовидящих, расположенная на Стрельнинской улице, тоже ждёт посетителей уже 23 апреля. На площадке напоминают о том, что, кроме космодрома Байконур, в Казахстане есть много всего интересного, и приглашают желающих узнать больше об этой стране на программе «Голос степей» (0+). С 16:00 на площадке начнутся прямые включения из республики: артисты сыграют на домбре, устроят поэтическое состязания и покажут национальные обряды. Вечером речь пойдёт и о творчестве поэта Джамбула Джабаева — одного из самых известных казахских авторов, 175-летие со дня рождения которого празднуют в этом году.

Центральная районная библиотека им. А. П. Чехова в субботу, 24 апреля, превратится в «многофункциональный модуль с библиотечно-космическими испытаниями» и уроками выживания (16+). В 20:00 научный журналист и популяризатор науки Михаил Котов прочитает лекцию «Топ-5 мифов о космосе», в 22:00 разговор зайдёт о моде и стиле «свингующих» 1960-х: «космическим прорывом» тогда стали мини и тяготение к геометрии.



Фото: Центральная районная библиотека им. А. П. Чехова / vk.com Поделиться Поделиться







На происходящем на Земле сосредоточатся в «Библиотеке Друзей» (6+). Выпускник химического факультета СПбГУ, член оргкомитета Турнира естественных наук Антон Голышев в 20:15 объяснит, как работает механизм восприятия запаха, за расшифровку которого в 2004 году Ричард Аксель и Линда Бак получили Нобелевскую премию. Историк Анастасия Михайлова выйдет к аудитории в 21:10: она перечислит самые интересные факты о травах, в силу которых традиционно верят представители разных народов, и подскажет, какие растения действительно обладают почти «волшебным» эффектом.

Желающим прокачать не только знания в точных науках, но и умение защищать свою точку зрения, а заодно попрактиковаться в английском, на котором в этой точке пройдут все активности, стоит зайти в Центр британской книги — филиал централизованной библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова (18+). Лекции о Стивене Хокинге и о том, станет ли Великобритания космической державой, прочтут с 19:30 до 21:00. После этого слушателей пригласят присоединиться к круглому столу и поговорить о том, какие космические открытия ждут нас в будущем. Ведущие всех блоков — студенты Университета телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича — по поводу уровня знания языка участников дискуссий просят не переживать: «космическую» лексику разберут отдельно и, если что, подскажут слова. Для тех, кто сделает выбор в пользу онлайн-активности, в 18:30 преподаватель Татьяна Алешина устроит встречу разговорного клуба в сети. Темы вечера — кто должен финансировать исследование космоса, действительно ли космические программы важны для человечества и зачем нам нужны миссии на Марс.

Фото: Центр британской книги / vk.com Поделиться Поделиться







В Библиотечном центре общения «Современник» Красногвардейского района сочли, что, прежде чем отправляться на другие планеты и взаимодействовать с их обитателями, неплохо бы выстроить отношения с окружающими тут, на Земле, и объявили о «камерной вечеринке» (16+). Цель — приятно провести время и «познакомиться с космосом внутри другого человека». За два часа, с 20:00 до 22:00, участникам предстоит научиться техникам «раскрепощения» под руководством руководителя молодежного театра «Атмосфера» Надежды Хмара, побеседовать с незнакомцем и честно рассказать о себе. В процессе все участники разобьются на случайные пары, а после выразят впечатление о человеке при помощи особого коллажа.

Творчески к вопросу подошли и в Библиотеке Гоголя на Большеохтинском проспекте. Гостей отправят на серию перформативных экскурсий по мотивам «Петербургских повестей» (12+): при помощи интерьерного видеомэппинга участникам покажут самых известных литературных персонажей — от асессора Ковалёва до титулярного советника Акакия Башмачкина. Подойдя к сенсорной карте в одном из помещений, горожане смогут узнать о местах, связанных с Гоголем. От кафе, где он обедал, до домов, в которых жил. Программа начинается в 18:00.

Фото: Библиотеке Гоголя на Большеохтинском проспекте / vk.com Поделиться Поделиться







Инопланетные овощи и имена для созвездий: развлечения для всей семьи

Многие площадки во время «Библионочи» разработали семейные программы и постарались сделать так, чтобы на на акции не скучали не только взрослые, но и дети.

В центральной районной библиотеке «Книгопарк» ЦБС Приморского района 24 апреля ждут детей всех возрастов. В 19:30 начнётся игра для посетителей с 6 лет «Космическая лаборатория», во время которой участникам расскажут, какие правила физики работают в космосе и к чему приходится готовиться пилотам. Часть для подростков с 12 лет стартует немного позже, в 21:00: пришедшим предложат пройти квест на тему «Космический десант», представить себя в роли колонизаторов и ответить на вопросы о том, возможно ли выращивать овощи и фрукты на других планетах. Для вдохновения сотрудники библиотеки расскажут пришедшим о книге фантаста Роберта Хайнлайна «Небесный фермер», а также о том, как учёные вот уже несколько лет разрабатывают особый «аэрогель», который когда-нибудь поможет озеленить Марс. Количество мест ограничено: в каждой части программы «на борт» примут 15 взрослых и 15 детей.



Космическую тему продолжат сразу несколькими лекциями в Библиотеке им. А. С. Грибоедова. В здании на Садовой улице в 17:00 выступит испытатель космической техники Андрей Емельянов с темой «Жизнь в космосе» (6+) и объяснит, как проходят дни на орбите. Отдохнуть и помечтать о собственном космическом полёте посетители смогут во время концерта-паузы под музыку Дебюсси, Стравинского, Чайковского, Рахманинова и Дунаевского в 18:00. При этом интересующимся Вселенной не стоит торопиться домой: в 21:00 в библиотеке пройдёт встреча (12+) с фотографом Северо-Западной федерации космонавтики Олегом Семёновым. Он обозначит, что мы знаем, а что еще нет, о поверхности Красной планеты и как, вероятнее всего, выглядела бы жизнь глазами «настоящих марсиан».

Семейную программу для «Библионочи» разработали и в Молодежной библиотеке на Гражданке. В 18:00 там стартует квест «В поисках космических пришельцев», а в 19:00 начинается «Звёздный квиз» (6+). Отвечать на вопросы о светилах, космонавтах, НЛО, фантастической литературе и кино можно как семьями, так и объединившись в команду с кем-нибудь из незнакомцев. Преодолевшим пять туров организаторы выдадут призы. В 20:30 в программе — музыкальная пауза и встреча с Михаилом Семеновым, солистом петербургской группы «Декабрь», а в 21:15 — начало части вечера под отметкой «18+»: основатель Международной школы сомелье в Петербурге Кирилл Бурлуцкий устроит свой «Разговор о звёздах», Подробности держатся в тайне.

Горожан всей семьёй ждут и в филиале библиотеки им. Маяковского «Охта 8» (6+). Популяризатор космонавтики, член Федерации космонавтики России, директор по маркетингу оператора стратосферных запусков «Стратонавтика» Дмитрий Олиферович в 18:00 заговорит на тему того, «Как долететь до стратосферы (и не проголодаться)», и напомнит, что даже в античных мифах люди стремятся в небо. В 19:00 педагог и куратор проекта «Штаб детства» начнёт свою часть программы и предложит горожанам подумать над тем, почему созвездия — от Большой Медведицы до Гончих Псов или Летучих Рыб — называются именно так.

Библиотека «Бронницкая» не отстаёт: в 19:00 тут начинается «Лунный квест» (6+) для детей и родителей. Участников проверят на способность ориентироваться в Солнечной системе, объяснят, как вести себя в условиях пониженной гравитации, и приготовят к тому, что ждёт человека при выходе на поверхность спутника.

Фото: библиотека Бронницкая / vk.com Поделиться Поделиться





